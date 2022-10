Crítica al comú d'Escaldes per no informar d'afectacions de quatre hores per entrar i sortir d'un aparcament

Escaldes-EngordanyUna usuària, a través del seu compte de Twitter, ha retret aquest matí al Comú d'Escaldes-Engordany que no s'avisés de les obres de pavimentació al carrer de les Teulades. Aquestes tasques han provocat que els veïns no sabessin que no es podia entrar o sortir dels pàrquings entre les 9 h i les 13 h, amb les implicacions per a la mobilitat que això implica pels ciutadans de la zona. "La que s'ha liat", sentència la usuària al tuit.

🔴 Obres per pavimentació del C. de les Teulades. Us heu oblidat d'avisar els veïns que no es podria entrar o sortir dels pàrquings entre les 9h i les 13h‼️La que s'ha liat 💃🏻💃🏻💃🏻@comuee pic.twitter.com/RBa5yAfv2U — Sandra Tomàs Marot 🇦🇩 (@SandraTomasM) 19 de octubre de 2022