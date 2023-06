Cuina mediterrània a l'estil francès

Pyrénées Andorra disposa de diferents punts de restauració al seu interior amb la intenció de satisfer a tots els paladars i de cobrir les necessitats de cada un dels seus clients. Avui us volem proposar una de les opcions gastronòmiques més top, més prèmium. Avui anem a dinar al restaurant de La Bohème.

D'entre les novetats més notòries del punt de restauració esmentat hi ha el fet que des d'ara pots fer, segons la gana del moment, mig menú. Una opció que fins ara era inexistent i que només s'aplicarà de dilluns a divendres (els dies festius i dissabte i diumenge aquesta opció no serà possible). Així que si vols fer una aturada en la teva jornada laboral, si has de celebrar una reunió de feina o, simplement, vols gaudir de la bona cuina enmig d'una jornada de compres, el restaurant La Bohème complirà amb les teves expectatives.

Un menú a l'estil més francès que sempre és ben complet i en què els productes frescos i de temporada sempre tenen el seu protagonisme (a la fotografia hi trobareu un exemple clar).

Si t'agrada la bona cuina i ets d'àpats lleugers, el restaurant La Bohème és la teva opció. El menú complet té un cost de 17,50 euros mentre que el mig menú 12,50 euros (pa i beguda inclosos en el preu). El dinar equilibrat el tens més que assegurat al restaurant de La Bohème.