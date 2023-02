La darrera nevada deixa les estacions d'esquí del Pirineu en condicions òptimes

Andorra la VellaLa nevada d'aquesta setmana ha estat molt benvinguda per les estacions d'esquí d'arreu del Pirineu català, que afronten un dels millors caps de setmana de la temporada pel que fa a la qualitat de neu, tal com informa Ràdio Seu. Especialment benvinguda ha estat per als complexos de fons, que en alguns casos han rebut 20 centímetres de neu nova que els ha permès millorar les condicions tant a les cotes com, sobretot, a la base.

En el comunicat per aquest dissabte i diumenge, Tot Nòrdic informa que la totalitat de les set estacions que en formen part tenen oberts els circuits i la resta de serveis. A l'Alt Urgell i Cerdanya, totes presenten condicions força semblants: Sant Joan de l'Erm, Tuixent-la Vansa, Aransa i Guils-Fontanera disposen de 20 km de circuits marcats, mentre que Lles de Cerdanya en té 16. Algunes d'elles no descarten ampliar aquesta xifra al llarg del cap de setmana. Pel que fa al gruix, en general està en un màxim de 25 centímetres, tot i que a Guils arriben a 30; i a Tuixent-la Vansa, a 35.

A Andorra, Grandvalira disposa del màxim domini esquiable dels Pirineus (171 km d'un total de 210) i Pal Arinsal funciona a tocar del 100%, totes dues també amb 80 cm de gruix màxim, mentre que Ordino Arcalís arriba fins als 120 cm.

Al Pallars Sobirà, Virós-Vallferrera també té fins a 25 cm i ara treballen per tenir a punt els accessos i les pistes. Finalment, Tavascan és una setmana més l'estació de Tot Nòrdic amb millors gruixos: 55 cm a la base i 130 a les cotes altes, amb la totalitat dels seus 14 km oberts. Totes elles també tenen en funcionament bona part de la resta de serveis, com poden ser espai de raquetes, bar, restaurant, refugi, lloguer de raquetes, escola d'esquí i àrea de trineus.

Pel que fa a l'esquí alpí, la nevada també ha beneficiat quasi totes les estacions. Tornant a la Cerdanya, La Molina i Masella disposen conjuntament aquest divendres de 84 km de pistes, amb un gruix de fins a 85 cm i previsió d'obertura de més pistes per aquest cap de setmana. Al Pallars Sobirà, Espot i Port Ainé segueixen funcionant a prop del 100% i amb uns gruixos màxims que ja arriben als 150 i els 130 centímetres respectivament.

Amb una base de neu semblant (uns 160 cm) estan Boí Taüll, que té oberts 34 km de 46, i Baqueira Beret, que ja ofereix 141 dels seus 170 km de pistes. De la seva part, Port del Comte té oberts 20 km d'un total de 50, mentre que Vallter i Vall de Núria estan a prop del 100 per cent, totes elles amb uns 80 cm de neu.

I a l'Alta Cerdanya i el Capcir, Porté-Puymorens també té un màxim de 120 cm i Font-romeu i Els Angles arriben als 100 cm. També segueixen obertes Cambra d'Ase, Formiguera, La Quillana i Puigmal 2900.