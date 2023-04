Decreten tractament per una advocada que pateix paranoies que li provoquen actituds racistes

Andorra la VellaUna advocada que exerceix a Andorra va tenir un primer incident amb els veïns del bloc on viu als quals acusava d'espiar-la i que li transmitien "energia negativa" a través de les parets de l'habitació. La lletrada els hi picava la paret de matinada o els trucava al timbre de forma persistent. L'advocada li hauria dit al seu veí, respectes la seva dona (d'origen forà), "no veus que estàs amb un mono". La lletrada en una entrevista amb la psicòloga del departament de policia va reconèixer haver dit que la seva veïna "si no s'hi trobava bé al pis que s'anés a la jungla".

Va haver-hi un segon incident. L'advocada anava en el bus de Barcelona a Andorra on viatjaven dues persones, una d’origen magrebí i una altra afroamericana. Els hi va demanar que canviessin de lloc perquè oloraven malament. Al ciutadà magrebí li va dir expressions com “moro”, “tú no sabes hablar” o “vete a tu país”.

La lletrada presentava en l’època dels fets, "una psicosi paranoide crònica amb un trastorn delirant auto-referencial, respecte del que és necessari seguir tractament en centre terapèutic". Els informes mèdics-psiquiàtrics indiquen que patia un problema d’alteracions “sensoperceptives”, especialment a les nits, el que evidència que actuava de manera paranoide.

La fiscalia havia demanat un tractament de tres anys per exercir com a advocada, però el doctor encarregat d'analitzar la dona va indicar que no era necessari. La patologia que pateix no és de tipus crònic, "considerant és una persona hipersensible, que, no obstant, amb una situació d’estrès una mica important pot passar perfectament a la paranoia i al deliri".

Ha estat absolta dels delictes de discriminació, però haurà de tenir un seguiment psiquiàtric amb visites freqüents. Haurà de seguir un tractament mèdic ambulatori en centre terapèutic, durant tres anys fins a l’alta mèdica si sobrevingués amb anterioritat.