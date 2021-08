Deixalles i brutícia, principals reclamacions a l'Espai Ciutadà

Andorra la VellaQüestions relacionades amb les deixalles o la brutícia, així com desperfectes del mobiliari urbà són les qüestions que més habitualment fan arribar els ciutadans a l’Espai Ciutadà d’Andorra la Vella, un servei a través del qual la ciutadania pot fer arribar a la corporació comunal les seves observacions, queixes i comentaris. Tal com comenta el cònsol menor, David Astrié, des de principi d’any s’han rebut 270 peticions, una xifra que suposa “unes quantes més” que l’any passat, en què hi va haver una davallada lligada a la pandèmia i molt especialment al confinament. Astrié també destaca com una bona notícia que darrerament hagin baixat les queixes relacionades amb les tifes de gos, ja que creu que les diferents campanyes de conscienciació estan donant fruits.

Tal com concreta el cònsol menor, la majoria d’aquestes demandes arriben per correu electrònic. El telèfon també és un canal habitual i en els darrers temps estan agafant força les reclamacions ciutadanes expressades a través de les xarxes socials. Valora que això demostra que aquests canals estan “prou consolidats” i que l’Espai Ciutadà és prou conegut pels ciutadans. De totes maneres, afegeix que el comú està treballant amb una aplicació que tindrà una eina per informar sobre incidències a la via pública, amb la qual cosa hi haurà una via més per trametre les queixes o observacions. De totes maneres, Astrié incideix en el fet que avui en dia molts ciutadans fan les seves reclamacions a través de les xarxes socials i etiqueten el comú o fins i tot directament els cònsols o consellers amb la qual cosa hi ha aquesta línia directa.

Els departaments més concernits per les constatacions dels ciutadans són Via Pública i Higiene. Un cop es reben aquestes reclamacions, es deriven als serveis corresponents perquè puguin procedir a solucionar la incidència. Tal com comenta el cònsol menor, “el temps de resolució sol ser molt ràpid” amb una mitjana de cinc dies. Hi ha altres, però, que requereixen més temps, ja que si es tracta de treballs que han de ser objecte d’un concurs cal complir tots els terminis abans no es fa l’adjudicació.

Astrié recorda que aquest és un servei que va posar en marxa l’actual majoria i que és “molt important” ja que els ciutadans exerceixin com els “ulls” de la corporació comunal.