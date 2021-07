Des d'aquest dijous es pot sol·licitar el certificat Covid per viatjar per la UE

Andorra la VellaAquest dimarts s'ha firmat un conveni entre França i Andorra per validar, en el marc europeu, l'homologació del certificat digital andorrà perquè tingui validesa a la Unió Europea i els ciutadans que, per exemple, tinguin la pauta completa de vacunació puguin viatjar pel continent sense restriccions. El document, que des d'aquest dijous es podrà obtenir en format paper, està verificat amb una signatura digital i dona fe que les persones que el tinguin, o bé han rebut la pauta completa de la vacuna, o tenen un test PCR/TMA negatiu realitzat durant les darreres 72 hores o han passat la malaltia fa menys de 6 mesos.

El certificat també inclou el nom i data de naixement del ciutadà, així com la informació de la vacuna rebuda, el resultat del test PCR o TMA o la data en la qual es va superar la malaltia. També inclourà un codi QR per facilitar-ne la lectura als controls duaners.

El document es podrà aconseguir directament al centre de vacunació en el moment de rebre la segona dosi de la vacuna. És a dir, que les persones que es vacunin aquest dijous, ja el rebran. I també, per aquelles que el precisin en els propers dies, es podrà demanar a qualsevol Centre d'Atenció Primària i a les taules que l'Oficina Covid habilitarà a la plaça de Braus d'Andorra la Vella. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha demanat “contenció” a la ciutadania perquè durant aquests primers dies de funcionament no col·lapsin l'entrega dels certificats. De fet, el ministre ha proposat que hi vagin només les persones que hagin de viatjar en els propers dies, perquè a partir de la setmana vinent -dimecres o dijous-, els usuaris que el requereixin es podran descarregar una APP (una aplicació) als seus aparells electrònics on constarà aquest certificat digital.

El document és vàlid a tots els països que formen part de la Unió Europea com de l'espai Schengen