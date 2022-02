Descobreix el menú per emportar de Medacorba

Hi ha dies en què estem tan enfeinats que no tenim temps de gaudir d'un dinar relaxat. De fet, hi ha dies que gairebé no tenim temps de dinar, i els menús per emportar són l'opció més pràctica per poder menjar de manera sana i equilibrada (ni que sigui davant l'ordinador de la feina). La cafeteria Medacorba, situada a la planta baixa de Pyrénées Andorra, és un bon lloc per trobar aquest tipus de menú ràpid, lleuger, però igualment deliciós, que varia cada dia per oferir als clients una opció diferent.

A més a més, aquest febrer, per cada menú que t'emportis, podràs gaudir d'un cafè de franc. Un 'tàndem' perfecte per acabar l'àpat de la millor manera.