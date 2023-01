Detecten que hi ha immobiliàries que demanen dades confidencials a qui vol llogar un pis

Andorra la VellaLa petició de dades confidencials i d'un excés de documentació per part de les immobiliàries a aquelles persones que vulguin llogar un pis torna a estar damunt de la taula. L'Agència de Protecció de Dades ha manifestat que hi ha immobiliàries que es continuen aprofitant de la situació crítica de l'accés a l'habitatge per demanar dades de la persona que són confidencials. En aquest sentit, és una irregularitat que la immobiliària accedeixi a informació que hi ha recollida en els fulls de punts de la CASS com són les baixes laborals o el número personal. I, encara més greu, no es poden demanar que les dades siguin enviades per mitjans com poden ser Whatsapp perquè és una pràctica irregular.

Protecció de Dades, segons la cap de l'agència Reshma Harish Punjabi, ha instat que es denunciïn aquests tipus d'irregularitats. Per poder actuar, l'agència necessita una base documental "que demostri que s'ha fet d'aquesta manera perquè així nosaltres podrem demanar explicacions a la immobiliària i que ens expliqui per quin motiu i amb quina base legal està demanant tota aquesta informació", segons ha recollit Andorra Difusió. Les irregularitats poden estar castigades amb multes d'entre 500 i 100.000 euros. Punjabi ha subratllat que hi ha moltes maneres de comprovar la solvència del futur llogater, com ara demanant el contracte de treball o les darreres nòmines. Si es vol fer ús dels punts de la CASS, ha reiterat que cal que algunes dades s'ocultin.