Detingut per agredir amb un paraigua un altre home pensant que volia robar al restaurant

Andorra la VellaLa policia va detenir aquest divendres als volts de mitjanit un home, resident de 50 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral per haver agredit amb un paraigua una altra persona en pensar que volia entrar al restaurant que regenta. Els fets van tenir lloc a Santa Coloma, i segons s'explica en el balanç de detencions que el cos d'ordre publica setmanalment, l'arrestat va causar un trau sagnant al cap de la víctima en donar-li diversos cops amb l'arma, ja que pensava que venia a cometre un furt amb força en un establiment de restauració de la zona perquè va confondre la nevera portàtil que duia l'agredit amb una caixa d'eines per perpetrar el delicte.

Aquesta és una de les actuacions més destacades que els agents van dur a terme al llarg de la setmana passada, quan van arrestar un total de divuit persones. En referència als delictes contra la salut pública, la policia va controlar dimarts un home, resident de 40 anys, que havia convidat a consumir una cigarreta de marihuana a dos menors a la via pública. A més, l'interessat es trobava en possessió de 0,6 grams de cànnabis. D'altra banda, la matinada d'aquest diumenge, els membres del cos d'ordre van detenir en un control rutinari un no resident de 31 anys per tenir 1,4 grams de cocaïna.

Quant a les detencions efectuades per delictes relatius a la seguretat del trànsit, destaca l'arrest dimarts al vespre d'una dona, resident de 51 anys, per conduir sota els efectes de l'alcohol i donar una taxa positiva d'alcohol en sang de 2,13 grams per litre, a banda d'un presumpte delicte contra l'Administració de Justícia per crebantar una ordenança penal de suspensió del permís de conduir. Un altre cas rellevant va ser el control dissabte d'un resident de 51 anys, amb una taxa d'1,99 grams d'alcohol per litre de sang.

En relació amb les infraccions comeses per altres delictes, cal posar en relleu l'arrest d'un jove, resident de 25 anys, per haver agredit a la seva parella després de discutir-se al seu domicili particular. Se l'acusa d'un presumpte delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic. I la d'un home, resident de 47 anys, qui divendres al vespre va agredir a cops de puny una altra persona que es queixava de la reparació que havia efectuat a un turisme.