Les deu propostes per al cap de setmana

1 Jambo Andorra la Vella Centre històric d’Andorra la Vella / Divendres 16 i dissabte 17 de juny durant tot el dia

El centre històric d’Andorra la Vella acull en diferents punts diverses actuacions musicals emmarcades en la desena edició del Jambo. Un dels plats forts serà el concert de l’ONCA a les 19.30 hores de dissabte a la plaça del Poble i que servirà per celebrar els 30 anys de l'orquestra i els deu del Jambo triant deu artistes andorrans i orquestrant deu cançons, una per artista. Lluís Cartes, Quim Salvat, Juli Barrero, Green Note, Four Flags, Marta Knight, Shuffle Express, Rokyo, Ladis B i Maurici Bellmunt són els escollits per a les versions.

2 ‘Temps de jardí’ – Espectacle de màgia amb Joaquim Matas Jardí de la Biblioteca Comunal Universitària - Museu Fàbrica Reig, Sant Julià de Lòria / Divendres 16 de juny a les 17.30 hores

Joaquim Matas proposa un espectacle de màgia participativa, amb una constant interacció amb el públic assistent. Una successió d’efectes sorprenents que amb objectes quotidians com a mocadors o bitllets adquireixen una nova dimensió en canviar, a la vista de tots, de color, grandària o valor.

3 Organic Wabe Red Bar d’Unnic, Andorra la Vella / Divendres 16 de juny a les 21.30 hores

Sopar acompanyat de la música d’Organic Wabe és la proposta del Red Bar d'Unnic per a aquest divendres.

4 Nascuts per llegir - Contacontes ‘La Calma’ Museu Fàbrica Reig, Sant Julià de Lòria / Dissabte 17 de juny a les 11 hores

L’espera és part de la infància -esperar el torn, esperar per créixer, esperar que passi quelcom especial. En aquesta sessió del Nascuts per llegir, serà l'infant qui observarà com els protagonistes esperen i veurà la il·lusió de cada un d'ells quan passa allò que esperen, o com reaccionen quan passa alguna cosa que no esperaven. De la mà d’Olga Cercós.

5 Cor de Cambra Valls d'Andorra i Coeur Vibrato Santuari Nostra Senyora de Meritxell, Canillo/ Dissabte 17 de juny a les 19 hores

Concert a benefici de la Fundació privada Tutelar centrat en les cantates de D. Buxtehude que comptarà amb l’orquestra barroca Vespres d’Arnadí i l’orgue positiu de Nicolas Licciardi, amb la direcció de Catherine Métayer.

6 Taller: Mentories d’emprenedoria 'one-to-one' Hotel Roc Blanc, Escaldes-Engordany / Dissabte 17 de juny a les 10 hores

Taller en què es donaran eines per descobrir el camí cap a l’èxit del projecte d’emprenedoria amb la mentoria personalitzada de Jorge Garcés i Jessica Rivera.

7 Visita al camí hidroelèctric d’Engolasters i a la centra hidroelèctrica Camí hidroelèctric / Central hidroelèctrica de FEDA / Dissabte 17 de juny 10 i 17 hores

En el marc de la Setmana de l’energia sostenible l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic, Andorra Sostenible i FEDA proposen visites a instal·lacions de producció elèctrica claus en la transició energètica del nostre país.

8 Festa de l'estiu del Club Piolet Centre Comercial Illa Carlemany, Escaldes-Engordany / Dissabte 17 de juny a les 10 hores

Diferents activitats per celebrar la Festa de l’estiu del Club Piolet, pensades en els més petits de casa.

9 6a Festa Holi Andorra Plaça dels Arínsols d’Encamp / Dissabte 17 de juny a les 11 hores

La plaça dels Arínsols d'Encamp acollirà la 6a edició de la Festa Holi Andorra, que tindrà lloc de les 11 a les 13 hores. Com a novetat d'enguany, la festa s'acompanyarà de la participació d'escoles de dansa del país i de música en directe a càrrec del DJ Bandera.

10 Retir de ioga Borda de Ràmio / Diumenge 18 de juny a les 8 hores

En el marc de les activitats que el comú d’Escaldes-Engordany organitza aquest estiu, el diumenge 18 de juny hi haurà un retir de ioga a Ràmio. La sortida està prevista a les 8 hores des de la Plana fins a Ràmio. A les 9.15 hores començarà la primera sessió de ioga, a les 11 hores hi haurà l’esmorzar i a les 12 hores un taller eco-responsable. Després de dinar s’ha programat una passejada i bany de peus i una segona sessió de ioga. La previsió és arribar a la Plana a les 19 hores aproximadament.