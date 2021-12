La DGT crida a avançar l'operació tornada pel risc de nevades

Andorra la VellaAndorra ha col·lapsat, com passa sempre que coincideix un pont llarg a Espanya durant la temporada d’hivern. Carreteres intransitables, pàrquings plens i paciència, molta paciència. Des de Mobilitat, que estima que han entrat al país uns 70.000 vehicles durant aquests dies, ja advertien que la gent que hagués d’agafar el cotxe sí o sí ho planegés amb temps i sortís abans de l’hora prevista per estalviar-se maldecaps. També aconsellaven teletreballar i transitar pel país només en cas d’imperiosa necessitat. Malgrat els advertiments i l’experiència, el país, com sol passar, ha col·lapsat.

En aquest context, l’espanyola Direcció General de Trànsit, ha fet una crida perquè les persones que estan de turisme al nord del país veí avancin l’operació tornada, amb perspectiva del mal temps que es preveu per aquest dimecres. De fet, la previsió meteorològica apunta a nevada, un fet que dificultaria encara més el retorn dels conductors a les seves llars. Per això, des de l’ens demanen que s’avanci per estalviar-se el mal temps i que es produeixi d’una manera més esglaonada.

El motiu és que l'entrada d'un nou front d'aire fred i la descàrrega posterior de precipitacions en forma de neu podrien dificultar la circulació per carretera en aquesta zona entre dimecres i dijous. Una situació que podria afectar no només vies secundàries sinó també vies d'alta capacitat, segons ha advertit la DGT. Es calcula que dimecres a primera hora hi podria haver els primers avisos per nevades que podrien allargar-se tot el dia i que coincideixen amb l’operació tornada.

El pronòstic meteorològic ja ha posat en alerta els responsables de la DGT, que volen que la gent avanci el viatge de l’operació tornada per evitar un possible col·lapse si es compleix la previsió de neu. També s’ha assegurat que "és molt important" que la població que viu a la meitat nord d’Espanya eviti els viatges que no siguin imprescindibles. De fet, la DGT ha demanat que es consultin les condicions meteorològiques abans de posar-se a les carreteres i ha avisat que es podrà restringir la circulació a determinats vehicles en funció de com evolucioni el temporal. En el mateix sentit, també es podrà exigir l'ús de neumàtics d'hivern o de cadenes per circular per carreteres afectades per la neu. Recordem que a Andorra aquesta mesura, la de dur equipaments especials, és d’obligat compliment des del mes passat.