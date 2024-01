La dona de 80 anys que espera ser desnonada recorre contra la sentència a favor de Grefg

Andorra la VellaPere Cristòfol és l’advocat de la padrina pendent d’un desnonament a un edifici del carrer de l’Obac. La dona de 80 anys és inquilina des del 1989 i la propietat de l’immoble va canviar l’agost del 2020 ja quwe va ser comprat pel youtuber TheGrefg. La resta d’inquilins que tenien contractes escrits han anat marxant i només queda ella a l’edifici. Continua perquè com té un contracte verbal anterior a les lleis d’arrendament no ha vençut. Aquest arrendament dura de per vida i és un contracte vitalici, segons el lletrat, ja que és anterior a la llei d’arrendament de finques urbanes i està vinculat al dret romà.

El nou propietari és el youtuber resident TheGrefg que va iniciar obres a l’edifici. Algunes de les actuscions van ser fetes forma no massa “legítima”, segons el lletrat, perquè va deixar sense tancaments part de l’edifici. El fred es va convertir en insuportable. Al gener del 2021 fins i tot es va gelar la canonada de subministrament d’aigua de la padrina. L’advocat de la dona va actuar judicialment perquè la propietat no va voler canviar la situació. La justícia va establir unes mesures provisionals per protegir la dona i va advertir que si seguia aquesta situació podia arribar a ser penal, segons entén l’advocat.

La propietat no va ni respondre la petició que s’apliquessin les mesures de protecció dictades per la Batllia. A dia d’avui “més de 8 mesos després del judici no s’ha dictat sentència” sobre la petició d’aplicació de les mesures de protecció a la dona .

La propietat ha presentat una petició de desnonament de la padrina i li ha donat la raó a TheGrefg. Segons el lletrat, “la batllia ha dictat una sentència conforme el contracte està vençut, des de novembre del 2020”. El desnonament de la padrina està pendent del recurs presentat per la dona al Tribunal Superior. Així ho ha explicat el lletrat a Ràdio Nacional d’Andorra. Cristòfol lamenta que no s’hagi valorat el contracte com a vitalici quan considera que és la forma legal d’analitzar-lo.

Cristòfol es queixa que mentre totes les causes relacionades amb el desnonament es resolen “de forma inusualment ràpida”, les de protecció de la dona per la situació de mòbing “no es resolen”. L’advocat diu que “la padrina està preocupada” perquè porta “quatre hiverns sense que el seu habitatge sigui habitable”. Destac que “l’aigua es gela” i “és moralment reprovable”.