La duana francoandorrana es converteix en un 'abocador' de cotxes vells de contrabandistes

Pas de la CasaL’increment del contraban de tabac cap a França ha provocat una imatge insòlita a la frontera francoandorrana del Baladrà. Dotzenes de cotxes s’acumulen i els duaners ja no saben on posar-los. Es tracta de vehicles que o han estat comissats per infracció de contraban o han estat abandonats pels contrabandistes. En aquest segon cas pot ser tant perquè, com es tracta de vehicles vells, simplement s’han quedat en pana o perquè els seus ocupants ha acabat fugint a peu per la muntanya davant la presència de la policia o de les brigades mòbils dels duaners.

El caps de les direccions regionals de Duanes de Tolosa i Perpinyà, Philip Meslies-Latapie i Bruno Parissier, han explicat que una part dels vehicles han estat comissats perquè “el codi de duanes permet el comís tant de les mercaderies, com dels diners i els mitjans de transport” quan es constata una infracció de contraban. Parissier comenta que si l’invractor “tampoc pot pagar la multa, una de les vies que s’aplica és el comís del vehicle”.

Meslies-Tapie recorda que “una part dels cotxes provenen de la part més vella del parc de vehicles de Tolosa” i són abandonats pels traficants en diferents punts de la carretera. Quan es recuperen els cotxes, en pana o després d’una fugida a peu, acaben acumulats en la part exterior de la duana francoandorrana. Alguns dels cotxes tenen parts a fora perquè han estat oberts pels duaners a la recerca de contraban.