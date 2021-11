Dukan presenta a Andorra el seu mètode per perdre pes amb 100 aliments i quatre fases

Andorra la VellaFa 10 anys, l'11 de novembre de 2011, va ser notícia...

El doctor Pierre Dukan ha presentat aquest divendres a la seu de MoraBanc el seu mètode per perdre pes de forma definitiva i 'amb el mínim de frustració'. Dukan ha indicat que el seu sistema consta de quatre fases en les que es poden consumir fins a 100 aliments en les quantitats desitjades. Les dues primeres són de migració o d'atac i es basen principalment en la ingesta de proteïnes. La tercera i la quarta són les de consolidació i estabilització i serveixen per aprendre la importància dels diversos tipus d'aliments. Així mateix, la clau de l'èxit de la seva recepta, segons ha manifestat el mateix nutricionista, es troba en el seguiment de la dieta, que no acaba al cap de 80 o 90 dies com la majoria de règims. El metge francès ha destacat que el mètode Dukan està especialment indicat per a persones que vulguin perdre a partir de set quilos i no per a qualsevol que vulgui baixar de pes.

El doctor i nutricionista francès, Pierre Dukan, ofereix aquest divendres una conferència per parlar sobre el mètode que l'ha portat a donar la volta al món i a escriure setze llibres explicant la seva recepta contra el sobrepès i l'obesitat, una qüestió que considera de gran importància per a la salut pública ja que a la majoria de països occidentals el 50% de la població adulta pateix sobrepès. Segons ha manifestat Dukan en la presentació de la jornada, 'l'obesitat pot arribar a ser l'assassí en sèrie número u del món actual'.

La majoria de dietes acaben als 80 o 90 dies, ha afirmat el metge francès, fent que sovint el que s'ha perdut es torni a recuperar ràpidament. Així, es crea una forta sensació de frustració i el cos s'acostuma a les dietes i aprèn a resistir. En canvi, Dukan planteja un sistema de quatre fases que inclou fins a 100 aliments que es poden ingerir en la quantitat desitjada. Les dues primeres fases són les de migració o d'atac i les dues últimes d'estabilització. Concretament, la primera etapa -que dura de dos a quatre dies-, inclou 62 aliments que contenen proteïnes. El segon tram afegeix les verdures a la dieta i el tercer, on ja comença la consolidació, la fruita, el pa, el formatge i les fècules. Aquesta fase s'ha d'estendre durant deu dies per cada quilo perdut en el procés i permet fer un àpat complet un dia. Per últim, la quarta fase és la que anomena 'la resta de la vida' i es basa en l'aprenentatge de l'escala nutricional.

Les diferents fases d'aquest mètode tenen, doncs, com a finalitat, l'aprenentatge de la importància i el valor dels diferents aliments, que es concreta en l'escala nutricional amb set esgraons. Com a primer i aliment vital hi ha les proteïnes, en el segon esgraó es troben els llegums – considerats essencials-, en el tercer hi ha la fruita com a aliment important; en el quart, el pa que és útil; en el cinquè, el formatge; en el sisè, la fècula perquè proporciona energia i en el setè el menjar de gala, que només necessitem en ocasions concretes.

Una altra de les claus que apunta el doctor són les tres regles que marquen l'última fase i que considera 'molt eficaces, no gaire doloroses i no negociables'. Una d'elles és destinar un dia a la setmana a tornar a la fase u, únicament amb proteïnes. La segona caminar vint minuts al dia per produir serotonina i dopamina, dues substàncies que ajuden a millorar l'estat d'humor i l'ànim. Per últim, la tercera suposa prendre cada dia tres cullerades soperes de salvat de civada, que conté una alta proporció de fibra, és saciant i ajuda a regular el trànsit intestinal.

El nutricionista francès exposarà aquest divendres a la tarda en la conferència organitzada per MoraBanc i patrocinada per Advance Medical El mètode Dukan: resposta a un problema planetari les seves recomanacions per fer front a l'obesitat i al sobrepès. En aquest sentit, ha insistit en què no tothom necessita seguir una dieta i encara és menys recomanat en joves i adolescents. Dukan ha dit durant la presentació de la sessió que el seu mètode està adreçat a persones que necessiten perdre a partir de set quilos, sempre i quan no segueixin un tractament oncològic, no hagin patit un atac de cor en els últims sis mesos, no pateixin anorèxia, depressió profunda o una insuficiència renal.