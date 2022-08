Duró vaticina el caos a Andorra si s'arriba als 100.000 habitants

Andorra la VellaEl president de l'Associació de Propietaris de Terres d'Andorra, Josep Duró, ha visitat el programa d'RTVA'Obert per vacances'. Ha estat preguntat per diferents problemàtiques que pateix Andorra. Una d'elles, segons ha exposat Duró, és l'explosió demogràfica dels últims anys, ja que Andorra té més de 80.000 habitants. Ha explicat que la progressió demogràfica es troba al 8%. Assegura que si s'assoleix la xifra de 100.000 habitants, Andorra podria tenir problemes. "Pot haver-hi un caos important si no s'hi posa remei", afirma el president de l'associació.