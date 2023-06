Encamp comença a impulsar les primeres accions del Pla de mobilitat sostenible

EncampEl comú d’Encamp ha posat en marxa les primeres accions del Pla de mobilitat sostenible per al personal que va aprovar el passat mes de desembre amb l’objectiu de reduir les emissions d’efecte hivernacle i contribuir a assolir els compromisos internacionals de neutralitat de carboni al 2050.

Els plans de mobilitat, sorgits del reglament de la llei de transició energètica, són una bona oportunitat perquè les empreses revisin la mobilitat dels seus treballadors i emprenguin accions per guanyar en competitivitat i eficiència, tot reduint despeses i emissions, recorden des del comú.

Durant la confecció del pla es va fer una primera diagnosi amb una enquesta en la qual hi va participar un 65% de la plantilla, de la qual un 54,7% dels seus treballadors van informar que per anar a treballar es desplacen a peu, un 36,5% en cotxe, un 4,4% en moto i de forma residual en patinet elèctric o transport públic. El còmput anual d’emissions està al voltant de les 152 tones de CO2 suposant un consum anual d’uns 60.000 litres de combustible.

El comú ha impulsat la creació d’un grup de treball, format per treballadors comunals, per definir les primeres accions a dur a terme de forma conjunta. El conseller de Manteniment i Infraestructures, Xavier Fernàndez, ha destacat durant aquesta primera sessió "la importància de participar" en iniciatives com aquesta, "on tots podem sumar i trobar propostes conjuntes per millorar i facilitar la mobilitat sostenible". A més, ha assegurat que seran unes sessions "molt productives, on segur que sorgiran accions tant a nivell particular, de cada treballador, com en l’àmbit conjunt i global de societat. Perquè cada petita acció suma per reduir les emissions", ha afegit.

La primera sessió del grup de treball, conduïda per la consultora especialitzada BMS i un tècnic del comú, ha consistit en una presentació general del pla i s'ha incidit en diverses dinàmiques interactives per definir un conjunt d’accions concretes sobre quatre grans objectius: reduir els desplaçaments a la feina, augmentar els mitjans no motoritzats, incrementar la mobilitat col·lectiva i incrementar la mobilitat de baixes emissions.

El grup de treball està format per treballadors de diferents departaments amb l’objectiu d’aconseguir una visió molt transversal i d’impulsar les mesures a dur a terme. Durant les properes setmanes es programaran les primeres idees sorgides d’aquest grup de treball que posteriorment seran traslladades a tot el conjunt de treballadors per començar a impulsar-les passat l’estiu.