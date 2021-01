Encamp entrega 2.700 € en premis del primer concurs d'aparadors i decoració de Nadal de la parròquia

EncampEl comú d'Encamp ha fet entrega aquesta setmana dels premis als guardonats al primer concurs d'aparadors i decoració nadalenca. En aquesta primera edició hi ha hagut 27 participants, un dels quals representava a una comunitat de propietaris de 10 pisos, per tant, han estat 36 els espais decorats amb motius nadalencs durant aquestes festes que han participat en el concurs. En total, el comú, ha atorgat 2.700 euros en premis i 720 euros en vals de compra per als inscrits al concurs.

En paraules de la cònsol major, Laura Mas, "celebrem que aquesta nova proposta hagi tingut una bona acollida, i per tant, l'any vinent podrem veure una segona edició del concurs per donar continuïtat a aquesta iniciativa de participació ciutadana i d'embelliment de la parròquia". Així, Mas, el conseller de turisme i reactivació econòmica, Nino Marot, i un representant del jurat, Antoni Berengueres, han estat els encarregats de fer entrega dels guardons als diferents premiats (el xec regal i un diploma acreditatiu), ja que per motius sanitaris l'acte s'ha dut a terme de forma restringida, només amb els finalistes de cada categoria i sense públic.

En aquesta primera edició s'ha entregat dos primers premis a la categoria de comerços, concretament a Maxicurs i a AC Construccions. En la categoria d'hotels, tant de decoració interior com exterior, el primer premi ha estat per a Hotel Guillem. En les categories 3, 4 i 5, de particulars, corresponents a xalets, edificis i pisos, el jurat, ha atorgat tres primers premis per valor de 250 euros, i dos segons premis, per valor de 150 euros. Pel que fa a la categoria 2 de bars i restaurants ha quedat deserta.