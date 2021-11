Enguany hi haurà menys permissivitat si no es porten les rodes de contacte

EncampEls agents de policia i dels Serveis de Circulació comunals seran més proactius a l'hora de sancionar o controlar els conductors que vagin mal equipats durant aquesta temporada d'hivern gràcies a l'entrada en vigor del nou Codi de circulació. Així ho ha assegurat aquest dilluns el director del COEX, David Palmitjavila, durant la presentació de la campanya de Viabilitat Hivernal per a la temporada 2021-2022. Tal com ha esmentat, aquesta "no és una demanda que fa el COEX", sinó que la fa la població en general "que va ben equipada" i que vol que aquesta problemàtica durant determinats dies a l'hivern se solucioni com més aviat millor.

"Nosaltres estem per treure la neu i no per a sancionar els conductors o per verificar si porten cadenes", ha dit, tot i que ha reconegut que "està clar que els cossos especials són molt conscients d'aquesta feina, i crec que la seva tasca és importantíssima". Palmitjavila ha assegurat que és clau controlar i sancionar el petit percentatge de conductors que no va ben equipat, ja que "és l'única manera que entenguin les coses". És per tot això que ha sentenciat que el nou Codi de circulació, que incorpora sancions "més importants", es farà aplicar "de forma més estricta".

Quant a la posada en pràctica de la campanya de Viabilitat Hivernal, Palmitjavila ha explicat que es tracta d'un pla que ja es va implementar l'any passat, malgrat que no es va poder constatar la seva efectivitat a causa de l'esclat de la pandèmia. Així, amb la nova ubicació de la base central del COEX, l'objectiu és poder retirar la neu de la xarxa viària com més ràpidament millor donant major importància a la zona central (Encamp-la Massana-Andorra la Vella), ja que és en aquest punt "on realment se situa el 80% del trànsit en dies laborals" i on "volem esforçar-nos en les tasques de neteja", sobretot pel que fa a facilitar l'arribada al centre del Principat. Així mateix, ha manifestat que "des de l'any passat es va posar en marxa una millora del protocol amb els comuns" per tal de coordinar-se millor en moments d'alertes meteorològiques i optimitzar recursos.

Actualment, el COEX disposa de 32 màquines de treta de neu a nivell de camions, saladores i turbines (que pot arribar fins al doble si se suma l'equipament dels comuns), i compta amb un equip d'unes 32 persones (entre xòfers i mecànics) que es pot incrementar en funció de la situació meteorològica fins a arribar a la quarantena d'efectius. Segons Palmitjavila, aquest "és un dimensionament que, per la quantitat de carreteres que tenim -uns 270 quilòmetres- entenem que és suficient". De fet, tal com ha recalcat, cadascuna de les màquines llevaneus del COEX permet abastar 27,5 quilòmetres de carretera, "i això fa que estiguem ben equipats". Una altra cosa és, ha indicat, que no tothom té la mateixa seguretat a l'hora de conduir en aquestes condicions i tampoc tothom va equipat de la manera correcta, cosa que provoca que la velocitat de circulació disminueixi substancialment i es generin llargues retencions.

Pel que fa a la previsió de sal que es preveu emprar aquesta temporada, Palmitjavila ha afirmat que la previsió és continuar amb xifres d'anys anteriors (4.000 tones). Tot i això, ha posat en relleu que enguany també s'utilitzarà la salmorra, que permet un consum cinc vegades inferior a la sal sòlida "i que treballa molt bé a partir de temperatures poc baixes" (fins als -5 graus aproximadament). A més, "és una tècnica que cada vegada insistim més perquè els comuns la vagin fent servir".