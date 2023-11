Ensenyat recorda que enviar cartes als inquilins per desnonar-los és il·legal

Andorra la VellaXavier Espot va denunciar públicament el dia de la celebració de la sessió del Consell General sobre l'habitatge que Govern tenia la certesa que hi havia propietaris que havien estat enviant cartes a llogaters per instar a desnonar-los a finals d'any amb l'excusa que el contracte estava exhaurit. Tots els contractes, però ja estaven renovats fins al 2024 i tal com s'ha anunciat finalment serà fins al 2027.

En aquest context, el síndic Carles Ensenyat ha explicat, en declaracions al programa Avui serà un bon dia de Ràdio Andorra, que els propietaris que facin aquestes pràctiques poden ser denunciats. Espot ja va avançar que Govern treballa en una modificació legal que castigui aquests comportaments. Perquè un propietari que envia una carta de desnonament pugui ser sancionat cal que es demostri que hi havia mala fe. O sigui que sabia que no es pot desnonar a l'arrendatari perquè els contractes tenen pròrroga forçosa, però que ho prova per si l'inquilí no té aquesta informació.

Ensenyat ha posat damunt de la taula que hi ha una eina vital per corregir aquests problemes i que passa perquè els llogaters tinguin tota la informació sobre els seus drets. En aquest cas és molt important que els arrendataris sàpiguen que tindran els seus contractes prorrogats forçosament fins el 2027 i, per tant, no se'ls pot desnonar encara que el contracte ja estigui vençut.