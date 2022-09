Entren en vigor les mesures d'estalvi energètic als edificis públics

Andorra la VellaEntren en vigor les mesures d'estalvi energètic que es van aprovar a l'administració pública. Quant a la temperatura s’haurà de mantenir la climatització apagada sempre que sigui posible, tancar portes i Finestres si la climatització está en funcionament. A més, la temperatura de la climatització ha de ser com a mínim de 26ºC els mesos de calor i com a màxim de 20ºC els mesos de fred. Tampoc es podran fer servir aparells de climatització individual.

Pel que fa a l’enllumenat, s’haurà de mantenir la il·luminació artificial apagada sempre que sigui posible, s’hauran d’apagar els llums abans de sortir de cada estança o local. També s’haurà de mantenir la il·luminació artificial apagada en les zones on hi hagi llum natural i l’enllumenat exterior s’apagarà a les 20 hores.

En relació amb els aparells elèctrics, electrònics i informàtics s’hauran de mantenir apagats els aparells mentre no s’utilitzen, es desendollaran els aparells que no tinguin interruptor de corrent quan no es faci servir i s’hauran d’apagar o desendollar els equips que no siguin imprescindibles (carregadors, impressores, televisors…) en acabar la jornada laboral.