Escaldes-Engordany reparteix 6.000 calçots

Escaldes-EngordanyLa Unió Proturisme d'Escaldes-Engordany no ha volgut que la pandèmia els impedís celebrar la tradicional calçotada i aquest dilluns al migdia ha celebrat el repartiment dels calçots adaptat als protocols a què obliga la pandèmia. Així, s'han lliurat seguint el mètode 'stop lab'. En total s'han preparat 6.000 calçots, el que representa 500 racions.

El president de la Unió Proturisme, Jaume Ambor, ha destacat que han baixat les racions (normalment cuinen uns 8.000), ja que s'esperava que hi hagués menys assistència, però finalment han estat moltes les persones que han assistit, sigui en vehicle o també a peu, a recollir la seva ració de calçots, amb la qual cosa Ambor destacava que esperaven "no fer curt".

Ha manifestat que en un principi es van plantejar fer taules de com a màxim quatre persones, seguint les mesures establertes pel ministeri de Salut, però que finalment s'ha optat per la fórmula 'stop lab' davant la impossibilitat de celebrar un dinar com el d'anys anteriors. El president de la Uptee ha destacat que el que tenien clar els membres de l'entitat és que aquesta és una "tradició que no es podia perdre" i ha celebrat que hagi estat un "èxit".

Fa una dècada que Escaldes-Engordany celebra aquesta calçotada, tal com ha recordat Ambor, que ha afegit que inicialment no es feia per aquestes dates però que al final es va decidir amb el comú que se celebrés el dilluns de Carnaval.

Els vehicles han fet cua per entrar a l'aparcament de les Nacions Unides, on s'havien habilitat diferents taules en què podien recollir les seves racions i la beguda. A més, també s'havia habilitat una altra entrada per a les persones que arribessin a peu. El bon temps ha animat molts ciutadans i les cues han estat llargues.

Entre els assistents a l'acte, s'ha pogut veure al cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat del conseller comunal Miquel Aleix.