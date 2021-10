Escaldes homenatja les famílies pioneres de l'hoteleria a l'espai Caldes

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha organitzat aquest dijous a la tarda un homenatge a les famílies pioneres de l'hoteleria al país. D'aquesta manera, la corporació els ha dut a terme una visita guiada per l'exposició 'Les Escaldes. Pioners de l'hoteleria' que narra, en forma d'imatges, objectes i records, la història del sector hoteler i turístic a Andorra des del 1900 fins al 1960, i que es pot visitar a l'espai Caldes fins al pròxim 8 de gener.

A l'acte, al qual hi han assistit el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i els cònsols de la parròquia escaldenca, Rosa Gili i Joaquim Dolsa, els participants han pogut gaudir d'un recorregut per la memòria històrica del país i de les seves famílies, tot rememorant els moments que van passar al capdavant dels primers establiments hotelers.

En aquest sentit, una de les pioneres, Maria Dolsa, propietària de l'antic hotel Santa Anna, el primer establiment hoteler de la plaça Coprínceps d'Escaldes i que va tancar les portes fa aproximadament sis o set anys, ha comentat que l'allotjament es va activar als volts de l'any 1956 i s'abastia "pràcticament" de visitants francesos, els quals venien al Principat a passar uns quinze dies aprofitant les vacances derivades de la festa nacional francesa, el 14 de juliol. "Els gals tenien el costum de pescar i de fer muntanya, a més a casa nostra teníem aigua termal, que a França també és molt agraïda i aquesta gent passaven 15 dies amb molta tranquil·litat entre muntanya, després feien alguna compra, no massa perquè tampoc hi havia massa establiments, però van ser els pioners del turisme aquí a Andorra", ha recordat.

Dolsa ha assenyalat que en el moment que va arribar el gran turisme, va ser el punt on va "començar la guerra de preus", ja que "es van començar a construir moltíssims hotels, més dels que necessitàvem al país" i la majoria dels establiments es van veure obligats a abaixar els preus perquè "no hi havia el turisme de qualitat que esperaven". L'hotel Santa Anna d'Escaldes va tancar per aquest motiu, perquè "ja no vam poder competir, no ens era rendible. A casa meva vam tancar perquè perdíem diners".

D'altra banda, les germanes Maria i Roser Molné, filles dels propietaris de l'hotel Palanques de la Massana, han manifestat que l'establiment es va inaugurar el 1935. "A poc a poc es van anar incrementant els clients i nosaltres, que érem vuit germans, ajudàvem als pares a gestionar l'hotel, tot i que més que treure feina, en donàvem", han indicat. I han rememorat que l'encarregada de fer els menjars era la mare i el pare viatjava per comprar pells de conill i "fer algun diner".

A més, han recordat que l'hotel Palanques era l'establiment on s'allotjaven molts refugiats de la Segona Guerra Mundial. "Casa nostra va ser una mica l'allotjament de refugiats perquè durant la guerra la gent passava per la muntanya i venien molt cap a casa nostra a quedar-se i aquella porta sempre estava oberta, entrava i sortia gent a cada hora, dormien allà i s'escapaven com podien dels alemanys", han evocat, tot exposant que se senten molt orgulloses de l'ajuda que va oferir la seva família durant l'època i han afirmat que "encara hi pensem ara".

Per cloure l'esdeveniment, els pioners de l'hoteleria i les autoritats han degustat un petit refrigeri per agrair la seva participació en l'exposició i gaudir, entre tots, de la història del turisme al país des de l'inici del segle XX fins a l'actualitat.