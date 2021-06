Els escolars tanquen el curs amb del desig de retornar a les aules sense mascareta al setembre

EncampAlumnes de tots els centres educatius del país han celebrat aquest dimarts un acte de cloenda del curs escolar, que finalitzarà aquest divendres pels estudiants de segona ensenyança, batxillerat i FP, i el proper dia 2 de juliol pels de primera ensenyança i maternal, en el qual s'ha aprofitat per fer balanç de la vida a les escoles durant els darrers mesos i expressar els desitjos de cara a l'any vinent. Així, estudiants de segona ensenyança de l'escola andorrana d'Encamp han manifestat l'alegria que va representar poder tornar a l'escola després d'un llarg confinament, reconeixent que van saber adaptar-se a les mesures sanitàries que es van anar imposant des de Salut.

Entre els desitjos de cara al nou curs, els alumnes esperen un retorn a les aules sense mascareta, confiant, sobretot, amb la immunització de la població assolida gràcies a la campanya de vacunació. "És el gran desig, ajuntar-nos una altra vegada i fer la vida normal que fèiem abans", han explicat. Així mateix, han posat en relleu les dificultats que ha representat la pandèmia per seguir de manera normal l'activitat lectiva, però la vista ja està posada en un nou curs que esperen que sigui lliure de Covid-19.

La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha manifestat que, tot i les dificultats, "hem d'estar molt satisfets de com ha anat aquest curs escolar", ja que "al setembre hi havia moltes incerteses i vam haver de prendre mesures mai vistes en l'àmbit escolar" com és el cas de les noves normatives de funcionament o els cribratges setmanals que s'han estat fent des de setembre. La ministra s'ha felicitat d'haver arribat al mes de juny amb totes les escoles obertes, excepte l'andorrana d'Encamp, que es va haver de confinar dues setmanes per l'augment de positius. "Això ha estat gràcies a l'esforç col·lectiu per part dels docents, de tot el personal de les escoles, de les famílies i dels alumnes, que no ha estat fàcil per a ells afrontar aquesta situació", ha dit.

Amb totes les mesures preses, Vilarrubla ha posat en relleu que "hem aconseguit que les escoles fossin espais segurs i que es normalitzés al màxim la vida tot i aquestes grans barreres de distanciament, unitats de convivència i mascaretes", per la qual cosa "avui és el dia de reconèixer aquest gran esforç amb aquesta activitat que s'ha organitzat a totes les escoles del país", on el lema que preval és "ho hem aconseguit".

Pel que fa a la retirada de la mascareta pel curs 2021-2022, Vilarrubla ha manifestat que "aquest és un dels escenaris previstos", tot i que serà el ministeri de Salut qui marcarà les línies a seguir". A més, ha afegit que si tot avança de manera favorable "esperem que no hi hagi grups bombolla ni mascaretes i tornem a la normalitat". A banda d'aquest escenari, la ministra ha assegurat que Educació i Salut en treballen en altres dos. Un d'ells seria mantenir les mesures actuals, amb grups bombolla i distàncies, mentre que el tercer si situaria en un terme intermedi, amb distància però amb relaxament de mesures que, de fet, seria el que s'aplicaria si l'inici de curs s'encetés amb la situació epidemiològica actual. Així mateix, "s'ha de veure si es mantindran els tests d'antígens o no a les escoles", tot i que "és una mesura que ha tingut molt bona acollida".

Quant a la possible vacunació d'escolars més joves, la titular d'Educació ha manifestat que "fins ara el que està damunt la taula és vacunar a majors de 16 anys" i, per tant, "es necessita més evidència científica perquè pugui canviar aquesta decisió per part del ministeri de Salut", per la qual cosa es tracta d'un assumpte que "no està a sobre de la taula".

Afectació psicològica i assetjament

Durant la seva intervenció, la ministra també ha reconegut la bona feina que s'ha fet en relació amb l'atenció psicològica cap als alumnes després del confinament. "Érem conscients que el confinament havia afectat no només acadèmicament, sinó també emocionalment" i, per tant, "es van dedicar les primeres setmanes de setembre a fer una molt bona acollida emocional", treballant més sobre els aspectes cognitius i de relació amb la resta d'estudiants.

Al llarg del curs s'han posat en marxa moltes activitats de tutoria per acompanyar als joves des d'aquest punt de vista, i també s'han organitzat formacions per als docents lligades a la part emocional "perquè han patit situacions molt estressants i calia acompanyar-los per mantenir aquesta bona actitud dins de l'aula".

En aquest sentit, Vilarrubla ha assenyalat que gràcies al programa d'atenció psicològica s'ha permès derivar alguns estudiants amb quadres d'estrès a especialistes, malgrat que en alguns d'ells només s'han requerit visites puntuals.

Finalment, des del ministeri d'Educació no s'ha detectat enguany un increment en els casos d'assetjament escolar, ja que principalment el que s'ha vist en els joves són alguns estats de depressió o "agressivitat en alguns moments". "És un tema que independentment de la pandèmia hem de seguir treballant molt perquè és una evidència que passa i no podem girar la cara", ha dit, per la qual cosa és necessari seguir treballant "des de la prevenció i l'actuació".