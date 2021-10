Els esdeveniments al medi natural de més de 300 persones necessiten una direcció ambiental

Escaldes-EngordanyEls esdeveniments al medi ambient de més de 300 persones, entre organitzadors i participants, seran regulats a través d'un nou reglament que ha aprovat l'executiu en el marc de la Llei de protecció del medi natural, biodiversitat i paisatge. L'objectiu, segons ha especificat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, és reduir l'impacte d'aquests esdeveniments i "incloure mesures de protecció i prevenció des de l'inici" perquè "tinguin el mínim impacte possible sobre el nostre medi natural". El principal requisit que hauran de tenir aquests esdeveniments per poder disposar de l'autorització és una direcció ambiental que "confeccioni la memòria ambiental i que faci el seguiment del gran esdeveniment i pugui verificar que la restauració posterior es faci de la millor manera possible", ha indicat la ministra.

Aquest nou reglament, també preveu un procediment sancionador d'acord amb la llei i amb altres normatives sectorials aplicables. La directora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Ferrer, ha comentat que, per exemple, les sancions podrien anar des dels 300 fins als 3.000 euros en cas d'organitzar un gran esdeveniment sense l'autorització. Tot i així, la ministra ha reiterat que des de l'executiu han preferit fer una conscienciació prèvia.

De fet, la normativa que s'ha presentat aquest dimarts a Engolasters, s'ha treballat conjuntament amb l'Andorra Esports Clúster. D'aquesta manera, s'ha creat una guia de bones pràctiques per a esdeveniments esportius, la qual està feta en format de pregunta i resposta perquè els organitzadors sàpiguen en cada moment el que s'ha de fer. La gerent de l'Andorra Esports Clúster, Gemma Riu, ha manifestat que des del sector estan molt satisfets perquè des de l'executiu s'hagin tingut en compte les seves necessitats. A més, ha confirmat que l'obligatorietat de contractar un director ambiental va ser un factor que es va tenir molt en compte en la reunió. "Entenent que el seu objectiu final és per la preservació del medi natural i en benefici de tots" es va veure com un requisit favorable, ha declarat. Concretament, les persones acreditades per fer aquesta direcció ambiental hauran de tenir una titulació especialitzada per tal de poder signar l'informe. De fet, la ministra ha indicat que ja hi ha empreses acreditades per a fer-ho, i Riu ha afegit que algunes empreses grans d'organització d'esdeveniments esportius, ja disposen de personal amb aquesta qualificació en les seves organitzacions, com és el cas d'Ironman.

Entre els requisits, Ferrer ha afegit que les empreses hauran d'incidir en l'impacte que tenen els esdeveniments en els hàbitats aquàtics. A més, també hauran de disposar d'una recollida selectiva de residus, així com preveure els contenidors necessaris. "Per minimitzar els impactes de la freqüentació i del pas, tant de participants com d'organitzadors, s'ha de preveure un sanejament", amb unes cabines, ha especificat. Pel que fa a les senyalitzacions del recorregut, dels aparcaments i de les zones de trànsit, hauran de ser el menys impactants per al medi, que es puguin retirar de manera fàcil i que no es puguin dispersar amb el vent. Els organitzadors també hauran de preveure una retirada de les marques i de les instal·lacions. Així, disposaran de 48 hores per a enretirar els residus i fins a vuit dies per a treure totes les marques i instal·lacions. Finalment, el reglament també preveu que si es produeix algun impacte sobre el medi, l'empresa haurà d'assumir-ne la restauració.

La llei estableix que les autoritzacions dels esdeveniments seran competència dels comuns. Tot i això, tota la documentació ambiental haurà de ser validada pel Govern. D'altra banda, des de l'executiu s'ha especificat que els actes i festivitats tradicionals, no estan inclosos en el reglament.