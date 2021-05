Espanya anuncia que rebrà 13 milions de vacunes Pfizer al juny, 18.000 de les quals s'enviaran a Andorra

Andorra la VellaEl president espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dijous que Espanya rebrà 13 milions de vacunes de Pfizer al juny, gairebé el doble de les que té previstes per al maig. “Passarem setmanalment d'1,7 milions de vacunes d'aquesta companyia, a 2,7 milions”, ha manifestat Sánchez. Amb aquesta quantitat, Espanya pràcticament duplicarà les dosis de Pfizer que rebrà al maig, segons les previsions. I qui surt directament beneficiada d'aquesta notícia és Andorra que, gràcies a l'acord establert amb el país veí del sud, la darrera quantitat de vaccins que Espanya es va comprometre a fer arribar al Principat ho farà en una sola remesa.

Abans de l'anunci de Sánchez, ho va avançar el ministre Martínez Benazet durant la roda de premsa d'aquest dimecres: que Espanya rebi el doble de vacunes previstes durant el juny facilitarà que s'entregui la comanda a Andorra en una sola remesa. Segons Benazet, l’estat veí del sud s’hauria compromès a fer arribar, de cop, totes aquelles que li queden per subministrar: 18.000. Una quantitat que impulsaria definitivament el ritme de vacunacions al país, de manera que se sobrepassaria la meitat de la població vacunable vacunada a principi d'estiu.

I mentre del sud arriben bones notícies, del nord no arriben notícies. Serrells pendents amb la farmacèutica que subministra Moderna, segons Benazet, fan que l'acord amb França per a l'enviament dels vaccins fa setmanes que està encallat. França s'ha compromès ha facilitar 24.000 dosis, però a hores d'ara no se sap ni quan arribaran ni si ho faran amb un sol enviament o en diferents remeses.