És a Espanya, i no a la Generalitat, a qui li competeix el control fronterer

Andorra la VellaPot semblar una obvietat, però és que l'encreuament d'acusacions i el debat sobre qui té la potestat per excloure Andorra de la mobilitat pel país veí del sud ha arribat, fins i tot, a boca dels polítics del Principat. Per aclarir, la competència sobre el tancament i obertura de les fronteres és del govern espanyol, i no de la Generalitat. És Madrid, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud Pública (CISNSP), amb representació de cadascuna de les 17 comunitats autònomes espanyoles, qui decideix les mesures restrictives de llibertat de moviments per mirar de frenar els contagis.

Si bé és cert que el govern central delega en les comunitats les restriccions que considerin que poden aprovar dins els seus territoris, com per exemple els tancaments perimetrals comarcals o municipals i l'obertura de centre comercials i de la restauració, el perímetre de les fronteres de l'Estat correspon a la Moncloa.

Després de la darrera reunió del CISNSP d'aquesta setmana, tant el ministeri de Salut espanyol com les comunitats han decidit mantenir les mesures adoptades a principi de mes. Això vol dir que des d'aquest mateix divendres s'estableix el tancament perimetral de cadascuna de les 17 comunitats autònomes espanyoles, amb toc de queda nocturn i limitació de reunions socials d'entre 4 i 6 persones.

Per assegurar el compliment d'aquest tancament perimetral, el ministeri espanyol d'Interior desplegarà 64.000 agents de policia nacional i guàrdia civil. Precisament, durant la darrera trobada del CISNSP, Catalunya va demanar “més control” perquè els visitants estrangers compleixin les mesures establertes per al turisme, com el document que acredita el resultat negatiu d'una prova PCR.