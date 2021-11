Esport, cultura i societat a la candidatura Andorra 2027

EncampLa candidatura d'Andorra per acollir el Mundial d'esquí alpí 2027 cerca la unió de l'esport, la cultura i tota la societat del país. Així ho ha indicat aquest dilluns durant la presentació de l'exposició itinerant 'La successió del bosc' el director general de la candidatura, David Hidalgo, qui ha manifestat que els campionats del món tenen un vessant esportiu, però "van molt més enllà", motiu pel qual des de l'organització "hem volgut unir esports i cultura al voltant de dos conceptes".

"Dintre de la candidatura hi ha dos perfils que són la sostenibilitat i l'accessibilitat, i aquest és una exposició que ens serveix per introduir aquests dos conceptes. La imatge, l'avet, és la porta d'entrada perquè tothom se senti atret per descobrir que és l'exposició i poder descobrir la seva simbologia a través de l'aplicació", ha assenyalat. En aquest sentit, ha puntualitzat que l'inici de l'exposició, que passarà per totes les parròquies des d'ara fins al maig, "permetrà que al nostre país tothom pugui conèixer al detall la candidatura i esdevenir una mena d'ambaixador de la mateixa" amb la voluntat que al maig, "quan siguem a Portugal tinguem el màxim de possibilitats de ser escollits".

Hidalgo també ha fet esment a la intenció de l'organització de la candidatura de l'esdeveniment, és fer el campionat el més "accessible" possible a les persones amb diversitat funcional. D'aquesta manera, Andorra 2027 està treballant amb una empresa especialitzada a analitzar les limitacions i adaptar les infraestructures per poder donar resposta a tots els col·lectius amb discapacitat, sigui permanent o temporal. "Hi ha dades que expliques que el 40% de la societat en algun moment de la seva vida tindrà alguna discapacitat, per això hem de fer accessibles tots els esports i esdeveniments", ha asseverat.

Per la seva banda, l'arquitecte i artista encarregat del disseny de l'exposició, Miquel Merce, ha explicat que l'obra recorrerà totes les parròquies i s'anirà adaptant i evolucionat tenint en compte l'entorn i la situació en la qual es trobi la candidatura d'Andorra per acollir el Mundial d'esquí alpí el 2027. "La candidatura és de país i per aquest motiu anirà passant per tots els territoris, perquè tothom se la faci seva", ha dit.

L'artista també ha afirmat que s'ha inspirat en els elements que envolten el Principat, entre ells l'avet i d'altres que no ha volgut avançar. "Es tracta d'una exposició de llarga durada, la idea és que arribi fins al 2027, per aquest motiu s'anirà desenvolupant a mesura que avanci el temps", ha indicat.

Per la seva banda, Jean Michel Rascagneres, el cònsol menor d'Encamp, on l'obra estarà exposada fins al desembre, ha refermat la necessitat que el projecte tingui "el suport popular" per tirar-lo endavant i la importància que l'exposició es vagi desplaçant per totes les parròquies per fer de l'Andorra 2027 "un projecte de país amb la ciutadania inclosa".