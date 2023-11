La Seu estrena un sistema per avisar si hi ha ciclistes als túnels

Andorra la VellaEl Servei Català de Trànsit (SCT) ha escollit la Seu d'Urgell per estrenar un nou sistema que alerta els conductors de la presència de ciclistes dins un túnel, amb l'objectiu de reduir la sinistralitat d'aquest col·lectiu. Tal com informa Ràdio Seu, es tracta d'un dispositiu pioner, tant a Catalunya com a l'Estat, i que s'ha instal·lat per primer cop al túnel del Bordar de la carretera N-145, que connecta la capital de l'Alt Urgell amb Andorra a través del municipi de les Valls de Valira.

Aquest serveix per avisar de manera dinàmica de la circulació de bicicletes per dins de túnels i advertir els conductors de cotxes, motos o camions que han de reduir la velocitat. Tot plegat funciona en base a un sistema de reconeixement per imatge mitjançant intel·ligència artificial, el qual detecta els ciclistes abans d'entrar al túnel, i uns senyals d'advertència lluminosos que informen de la seva presència.

Un cop el sistema de reconeixement detecta una bicicleta en aquest punt de la via, s'encén el panell d'avís que alerta de la seva presència. El senyal, que alhora també indica una reducció de la velocitat màxima permesa, es manté actiu el temps que s'estima que el ciclista triga a creuar el túnel. Després, l'avís s'apaga de forma automàtica i continua desactivat mentre no torni a detectar una bicicleta.

La subdirectora general de gestió del Servei Català de Trànsit, Lourdes Puigbarraca, ha explicat que s'ha optat per instal·lar-lo entre la Seu i Anserall perquè és una via que suporta un trànsit de més de 10.000 vehicles diaris i on hi sol haver molta gent que hi practica el ciclisme des d'un vessant esportiu. La idea, però, és anar estenent-lo a diverses carreteres de Catalunya. Ara s'estudien d'altres trams on hi ha una alta presència d'aquests vehicles o on hi ha hagut força accidents relacionats amb els ciclistes.

Puigbarraca recorda que els darrers anys hi ha hagut un augment de la circulació de bicicletes en carrers i carreteres, ja sigui com a mitjà de transport o bé des d'un vessant esportiu i de lleure. En aquest primer panell, la velocitat s'ha de reduir de 80 a 60 quilòmetres per hora i, per tal de comprovar que es compleix la normativa, es preveuen dur a terme controls conjunts amb els Mossos d'Esquadra. De fet, la subdirectora de gestió del trànsit ha detallat que les principals infraccions dels conductors de vehicles tenen a veure amb la velocitat, a més de no respectar la distància de seguretat d'1,5 metres. També n'hi ha, però, per distraccions causades per defectes o mal estat de la via.

Suport de la Federació Catalana de Ciclisme

Des de la Federació Catalana de Ciclisme han valorat molt positivament la implementació d'aquest sistema, tal com ha comentat el seu president, Joaquim Vilaplana, que també ha parlat de la necessitat de sancionar als conductors que no redueixen la velocitat quan es troben amb un ciclista i que s'apliquin "penes màximes" en el cas que es produeixi una mort per imprudència. En el que portem d'aquest any que és a punt d'acabar, quatre ciclistes han perdut la vida a les carreteres catalanes i 63 més han resultat ferits de gravetat. Els darrers 15 anys hi ha hagut 121 víctimes mortals i més de 6.000 sinistres viaris amb ciclistes implicats.

Paral·lelament, també es treballa en un "mapa segur de trànsit per a ciclistes" on quedaran indicats tots els trams d'acumulació d’accidents. A més a més, es vol promoure de forma conjunta amb els ens locals un "ús preferent" per a ciclistes en determinades vies durant alguns dies de la setmana, com ja ha fet el Consell Comarcal de Berguedà amb la carretera de Coll de Pal.