Un estudi "exhaustiu" copsarà el clima laboral del centre penitenciari

Andorra la VellaDesprés d'haver-se reunit amb els directors del centre penitenciari i amb els tres sindicats dels treballadors, el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha decidit encarregar un estudi de clima laboral al centre per "tenir una visió més exhaustiva i més objectiva del que està passant allà". De fet, ha remarcat que si s'està dient que hi ha mala maror, tal com li han traslladat alguns sindicats, el més oportú és demanar aquest estudi. "Si ho dic jo, pot tenir moltes interpretacions i considero que s'han de tenir elements objectius", ha puntualitzat. De la mateixa manera, el ministre ha sortit a desmentir les declaracions del Sindicat Penitenciari Andorrà, i ha assegurat que "la porta del ministeri està oberta per a tothom".

Respecte a l'estudi, Rossell no ha volgut avançar com serà, ja que primer s'ha d'establir el plec de bases, ha d'haver-hi un concurs i ha de seguir els tràmits adients, però sí que ha avançat que hi formarà part tot el cos penitenciari, així com també la part del cos general que està dins institucions penitenciàries. En aquest sentit, no ha volgut posar cap termini per tenir l'estudi. "Demano que sigui exhaustiu, i, per tant, si és exhaustiu ha de ser rigorós i seriós", i si es fa així, "durarà el que hagi de durar", ha indicat.

Pel que fa a les reivindicacions del Sindicat Penitenciari Andorrà, el ministre ha reiterat que no és cert que no se'ls atengui i ha afegit que les propostes que fan sempre s'analitzen i "algunes s'atenen i altres no es poden atendre". Respecte als recursos de personal, ha recordat que l'any passat es va adjudicar una plaça d'infermera i aquest dimecres es va licitar una plaça per un tècnic de seguretat. "Totes aquelles places que es considera que són necessàries per al centre penitenciari s'atenen i s'analitzen", ha manifestat. També ha declarat que ell com a polític fa sempre autocrítica i, per tant, els membres del centre també n'han de fer.

D'altra banda, Rossell ha reconegut que hi va haver errors per part de la direcció del centre i que el seu compromís és fer complir la legalitat. Tot i així, "vull entendre que aquests errors no s'han fet de manera intencionada", ja que consideraven que s'actuava bé. Entre els errors que ha esmentat el ministre hi havia temes de formació i gratificacions. "Si aquestes qüestions no estan regulades, a vegades no es poden fer" perquè la llei o la normativa no ho permet i "el que s'ha de fer és aturar-ho", ha indicat. En aquest sentit, ha volgut reconèixer que tothom s'equivoca i "per aquest motiu he encomanat l'estudi, perquè veiem concretament el que està passant allà", ha asseverat, afegint que de moment confia en la direcció.

Conflicte Ucraïna

Finalment, i respecte al conflicte d'Ucraïna, el ministre ha comunicat que fins al moment no els consta cap demanda oficial de residents ucraïnesos que vulguin repatriar algun familiar. L'associació de ciutadans ucraïnesos han fet arribar la seva situació a l'executiu i ha recordat que ja hi ha un grup interministerial per analitzar el paraigua legal que té el país per l'acollida de refugiats.