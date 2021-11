Els EUA obren fronteres: s’hi pot viatjar havent rebut AstraZéneca?

Andorra la VellaDesprés de més d’un any i mig amb les fronteres tancades, els Estats Units tornen a obrir-les per permetre l’entrada de turistes. Aquest vuit de novembre expira el decret que prohibia l’entrada al país d’estrangers provinents de l’Espai Schengen i entren en vigor les següents disposicions, segons difon aquest mateix dilluns l’executiu nord-americà. Es demana un certificat oficial que determini que la persona ha rebut la pauta completa de vacunació i, a més, una prova amb resultat negatiu de test Covid realitzat en els tres dies anteriors a la sortida del viatge.

Sobre la vacunació, es requereix que hagin passat com a mínim dues setmanes des que es va rebre la segona dosi del vaccí (o de la primera dosi en cas de vacunes monodosi). Existia algun dubte entre la comunitat andorrana sobre el permís d’accés al país en cas d’haver rebut vaccins d’Oxford AstraZéneca. En aquest cas, s’aclareix que tant les vacunes aprovades per l’FDA (Pfizer, Moderna i Janssen) com les que han rebut el vistiplau de l’OMS (AstraZéneca, Serum institute of Índia, Sinopharm i Sinovac). Així doncs, en cas d’haver rebut la doble pauta de la vacuna d’Oxford també es pot viatjar als EUA.

Les autoritats nord-americanes també accepten pautes complertes de vacunació mitjançant les quals els pacients han rebut vaccins combinats, és a dir, marques diferents, sempre que aquestes formin part de les reconegudes per l’FDA i l’OMS.

En allò que refereix als tests Covid, les autoritats accepten tant les PCR com els tests d’antígens. Finalment, als menors de 18 anys no se’ls requerirà el certificat de vacunació, però sí que se’ls demanarà la prova Covid amb resultat negatiu.