Extradit a Andorra un fugitiu buscat per robatoris de rellotges de luxe

Escaldes-EngordanyUna empremta digital trobada pel grup d'identitat judicial de la policia andorrana, i els intercanvis d'informació a través de la Interpol, va permetre la identificació del fugitiu. El pròfug, un home no resident i de 45 anys, era recercat a escala internacional per les autoritats andorranes com a presumpte autor de delictes contra el patrimoni (furts de rellotges de luxe a joieries del Principat d'un valor total de més de 47.000 euros).

L'extradició s'ha pogut finalment materialitzar gràcies a la coordinació i cooperació existent entre les policies txeca, espanyola i andorrana, les oficines de la Interpol, i les autoritats judicials i diplomàtiques dels tres països concernits. D'aquesta manera, el detingut haurà de complir una pena de 15 mesos de presó ferma, 10 anys d'expulsió del Principat i la quantitat pecuniària de la responsabilitat civil.

Tal com informa la policia, la batlle Alexandra Teres, va emetre una ordre de detenció internacional. D'aquesta manera, la policia espanyola va detectar la seva presència i va procedir a la seva detenció l'any 2019 a Canàries. El fugitiu, però va ser deportat a la República Txeca on també estava reclamat. Així, un cop finalitzat el seu procés pendent a Txèquia, va ser posat a disposició de les autoritats judicials andorranes, fins que s'ha fet la seva extradició al Principat.

ANA