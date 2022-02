Extradit a Andorra un traficant recercat per la policia

Andorra la VellaUn home no resident de 26 anys ha estat extradit al Principat després d'haver estat recercat per la justícia andorrana a través d'Interpol. Segons relaten les autoritats mitjançant un comunicat, el pròfug era recercat a escala internacional per com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, concretament per un delicte major de tràfic de cocaïna, el que comporta una pena de presó màxima aplicable de 5 anys.

La batlle Azahara Cascales de la Batllia d'instrucció especialitzada 1 va emetre una ordre de detenció internacional per recercar l'home per un procés penal. Feta la difusió a través d'Interpol Andorra, la policia espanyola va detectar la seva presència i va procedir a la seva detenció el passat 23 de juny del 2021. En aquell moment, el detingut va ser posat a disposició de les autoritats judicials andorranes en espera de la seva extradició.

Després de tot un intercanvi de documentació entre els dos països, finalment l'11 de febrer d'enguany la policia espanyola va fer remesa del detingut a efectius de la policia d'Andorra, per la qual cosa es va materialitzar l'extradició d'aquesta persona al Principat. Una vegada va arribar a territori andorrà, l'individu va ser traslladat i presentat immediatament a la Batllia, on la batlle va decretar la seva entrada a presó preventiva.