Fase groga des d’Encamp i la Massana, amb la vista posada al cel

Andorra la VellaSuperada, amb cues de fins a sis quilòmetres -l'hemeroteca recull que fa deu anys que arribaven als deu quilòmetres-, la mobilitat al país continua amb afectacions, en aquest cas per les nevades persistents que cauen sobre el Principat, i que és previst que ho continuïn fent fins al cap de setmana. Aquest dijous al matí Mobilitat ha establert la fase groga a partir d’Encamp i fins a la frontera francesa i a la CG-4 i CG5 a la sortida de la Massana.

La fase groga suposa l’ús obligatori de pneumàtics especials o equipaments, no circular a més de 60 km/h i evitar maniobres brusques, a més d’augmentar la distancia de seguretat amb els altres vehicles. També són obligatoris els equipaments especials a l’RN-22 per accedir a França i hi ha establerta la restricció de vehicles superiors a 19 tones a l’RN-320 al coll de Puimorent.

Tornant al país, la circul·lació queda prohibida -fase negra- a Sorteny, perquè la nevada ha afectat principalment la vessant nord, i hi ha el perill de quedar immobilitzat a la carretera.

La situació podria empitjorar perquè les previsions meteorològiques apunten a més nevades, i més intenses, durant els propers dies. Segons meteo.ad, a partir del migdia, el pas d´un front càlid reactivarà les precipitacions arreu del país alhora que farà pujar la cota de neu. Es preveuen els següents gruixos de neu nova: 30 cm a 2.500 metres, 20 cm a 2.000 metres, 10 cm a 1.500 metres i 5 cm a 1.000 metres. El vent serà moderat de component nord-oest. En altitud serà fort amb ràfegues de fins a 90 km/h. Divendres i dissabte també és previst que nevi, amb una cota de neu que se situaría sobre els 1.200 metres.