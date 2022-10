FEDA assegura que els pròxims mesos definiran quant pujarà la llum

Andorra la VellaAlbert Moles, el director general de FEDA ha explicat que fins al desembre no es podrà saber quin ha de ser el percentatge de les tarifes elèctriques de l'any vinent, segons ha informat RTVA. El que decidirà quin serà l'augment serà el que passi durant els pròxims mesos. Per un criteri de prudència, Moles ha assegurat que la xifra que es va donar, d'una pujada del 15%, no és definitiva, ja que és una previsió que es va fer a principis d'estiu. Des de FEDA alerten que aquest hivern i el del 2023 seran complicats quant a qüestions energètiques.