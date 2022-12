FEDA no descarta apujar novament els preus el 2023

Andorra la VellaEl director general de FEDA Albert Moles ha explicat en el balanç anual de l’empresa que durant els mesos d’octubre i novembre ha tingut lloc una reducció del consum a Andorra, però que la part de l’any més important per a l’impacte de la factura energètica arriba en el tram de desembre, gener i febrer. Albert Moles ha deixat clar que “no es pot descartar” que hi hagi un nou augment de tarifes l’any vinent perquè no depèn de FEDA sinó de l’evolució del preu de l’energia que s’importa de França i Espanya.

El director de l’elèctrica ha deixat clar que “posicionar-se és molt difícil” i “no hi ha cap indici en aquests moments” respecte a que s’hagin d’incrementar els preus. La situació a Europa amb una disminució la pressió sobre el consum fa pensar que la tendència dels preus de cost a l’alça es pot estabilitzar.

Moles ha deixat clar que el desig és mantenir els preus amb les condicions tarifàries actuals, però el que FEDA no pot fer és tornar a assumir forats milionaris per mantenir de forma artificial un preu que no correspongui a la realitat.