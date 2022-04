Fes la mona!

Andorra la VellaDemà és Dilluns de Pasqua, i malgrat que a la majoria de cases s'ha deixat de fer el dejuni propi de la Quaresma, l'àpat continua sent una ocasió especial per reunir a la família i menjar la mona tradicional. Si bé és cert que només els padrins regalen la mona als seus fillols, tenir aquest pastís -i la figura de xocolata- a taula s'ha convertit en la cita gastronòmica per excel·lència d'aquestes dates.

Si et fa il·lusió complir amb la tradició, però encara no havies tingut temps d'encarregar la mona, al supermercat de Pyrénées Andorra trobaràs una gran varietat d'ous de Pasqua, pastissos de rovell del forn Espícula i figures de xocolata de tota mena que alegraran grans i petits. La secció d'alimentació està preparada per a l'entrega de desenes de comandes entre avui diumenge i demà, però també per complir amb la demanda de tots aquells que vulguin celebrar també aquesta dolça cita de postres. Algunes de les marques més prestigioses de xocolata amb les quals compta Pyrénées Andorra són Simón Coll, els ous solidaris elaborats per l'artesà Jordi Morera, i les figures esfèriques del pastisser de Vallflorida, Lluís Costa, que enguany també s'ha encarregat de fer tres mones especials, d'edició limitada, dedicades a Àlex Rins, l'FC Andorra i el Morabanc Andorra.

Saps d'on ve la paraula 'mona'?

L'origen de la paraula 'mona' prové de l'àrab, com moltes de les paraules que fa servir el català i l'espanyol. En aquesta llengua, s'utilitzava el mot 'mûna' per referir-se al tribut d'arrendament de terres, que se solia pagar amb pastissos i ous durs en comptes de fer-ho amb diners. Aquesta paraula hauria passat al llatí en forma de 'monus', així que aquesta evolució explicaria la raó de la nomenclatura actual. El que molta gent no sap és que la paraula 'mona de Pasqua' es refereix al pastís fet amb rovells d'ous i pa de pessic, i no pas a la figura de xocolata que s'hi col·loca al damunt, però l'ús de la paraula s'ha acabat estenent també a les formes fetes pels pastissers. Sigui com sigui, Pyrénées Andorra t'ofereix la possibilitat de fer la mona, tinguis fillol o no!