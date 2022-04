Andorra la VellaLluís Costa és el mestre pastisser de Vallflorida Xocolaters. Enguany s'ha encarregat de crear de les mones de Pasqua dedicades a Àlex Rins, el Morabanc Andorra i l'FC Andorra que podràs trobar, de manera exclusiva, al supermercat de Pyrénées Andorra .

Les mones de Pasqua es poden fer amb qualsevol classe de xocolata?

Quan elaborem mones de Pasqua escollim xocolata blanca per tal de poder donar color a la figura més fàcilment, això sí, intentem utilitzar colorants naturals. Tot i això, també apostem per fer mones de Pasqua amb xocolata negra i xocolata amb llet, i per als més atrevits provem amb percentatges més alts de cacau. En general, als nens els agrada molt la xocolata blanca i amb llet, però realment són costums perquè, a casa, als meus fills els hi dono xocolata 70% cacau perquè acostumin el paladar a xocolates més pures.

És un repte buscar cada any noves idees i formes per a les mones de Pasqua?

És un problema! Abans, els personatges de moda que feies servir per a les mones de Pasqua sortien de sis o set canals de televisió, i ara hi ha tantes plataformes on els nens poden veure dibuixos animats i sèries...! Es fa complicat, així que vam decidir apostar per animals fets amb esferes, en homenatge a l'essència dels ous de Pasqua, i hem acabat creant animals molt divertits.

I d'on va treure la idea de fer les mones del Morabanc Andorra, l'FC Andorra i d'Àlex Rins?

Sempre que anem a Andorra amb la família, Pyrénées és una parada obligatòria, especialment el seu supermercat, on trobes una varietat infinita de productes, i quan hi anava, sempre pensava que algun dia podríem fer alguna cosa plegats. Justament l'any passat, Grup Pyrénées va contactar amb la nostra pastisseria per si estàvem interessats a portar les nostres mones de Pasqua, i van ser un èxit! Així que enguany hem repetit, i a més a més, hem elaborat aquests tres models nous, del Morabanc, l'FC Andorra i l'Àlex Rins, que són mones exclusives de Pyrénées i d'edició limitada. Hem volgut crear unes figures que mostrin l'ADN típic d'una mona de Pasqua, i esperem que els fillols gaudeixin tant com nosaltres ho hem fet creant-les. La veritat és que estem molt agraïts a tot l'equip de Pyrénées.

A vostè l'han premiat per haver fet el millor croissant i la millor pasta de te d'Espanya... li agradaria ser guardonat, també, per les seves mones?

És clar! Però seria un premi col·lectiu a tot l'equip de Vallflorida Xocolaters. Som una petita empresa familiar i volem créixer amb consciència i responsabilitat. Sempre dic que, el millor premi, és que els clients comprin els nostres productes dia rere dia, i que treballem amb molta passió i amb moltes ganes de sorprendre'ls, i de fer la feina cada dia millor del que ho hem fet el dia anterior.

Quina és la mona de Pasqua més maca que recorda?

Recordo que una vegada, en un campionat, vam fer una escultura que ens va donar el premi a 'segon millor pastisser jove d'Espanya'; era una escultura molt original i atrevida per l'equilibri que comportava. Però a mi, més que recordar el passat, m'encanta parlar dels productes futurs, i molt aviat els clients de Pyrénées Andorra podran tastar xocolates, torrons, i coses úniques i exclusives que farem des de Vallflorida. Salut i xocolata!