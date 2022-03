La Festa d'Andalusia acull unes 200 persones menys que en les edicions anteriors

Pas de la CasaTal dia com avui de fa 10 anys, el 4 de març de 2012, va ser notícia...

La Festa d'Andalusia del Pas de la Casa ha acollit menys gent que en d'altres edicions, sobretot hi han assistit menys persones del poble encampedà segons ha reconegut a l'ANA la presidenta de l'associació Peña Andaluza, Sònia Ferreira. De les 500 persones que hi solien participar normalment enguany n'han passat entre 200 i 300. Un dels actes on s'ha notat més la davallada de públic ha estat a la missa rociera, l'esdeveniment central de la festivitat andalusa que s'ha celebrat aquest dissabte a la nit. Malgrat tot, Ferreira ha fet una valoració molt positiva de com ha transcorregut la diada que va començar aquest divendres i ha durant fins aquest diumenge.

La crisi podria haver estat una de les causes que explicaria la davallada d'assistents a la Festa d'Andalusia d'enguany, segons ha apuntat la presidenta de l'associació Peña Andaluza, Sònia Ferreira. Sobretot, el descens 's'ha notat amb la gent del poble', ha indicat. No obstant, les activitats eren gratuites i només calia pagar les begudes.

Així doncs, de les 500 persones que solien assistir a la celebració normalment, enguany hi ha anat entre 200 o 300 persones, segons ha indicat Ferreira. A més, ha explicat que els anys anteriors venia gent d'Andalusia mentre que en aquesta edició només hi ha participat gent del país.

Malgrat que aquest any la diada ha acollit menys gent, la presidenta de l'associació Peña Andaluza ha valorat molt positivament la trobada i ha afirmat que de cara l'any vinent no es preveuen canvis i, per tant, es mantindrà la festivitat com fins ara.