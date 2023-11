Fins a 171 casos de violència masclista atesos a l'Alt Pirineu enguany

Andorra la VellaFins al 31 d’octubre d’enguany, el Servei d’Intervenció Especialitzada en l’atenció a les violències masclistes (SIE) a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, el SIE de la Seu d’Urgell, ha atès 171 casos. En total, ha proporcionat acompanyament a 138 dones, 23 filles i fills, i 10 adolescents. Tal com informa Ràdio Seu, aquesta xifra supera el total d’atencions de tot l'any passat, en què se'n va fer 161 (128 dones, 26 filles i fills, i 7 adolescents). En el període de gener a octubre de 2022, es van atendre 147 casos (115 dones, 26 filles i fills, i 6 adolescents).

En el conjunt de Catalunya hi ha actualment 17 SIE, que el Departament d’Igualtat i Feminismes ha reforçat amb l’ampliació dels equips professionals. A més, s’ha incorporat traductores i traductors que permeten una major proximitat i una atenció sense barreres idiomàtiques, cosa que garanteix l’atenció a dones migrades sense coneixements de llengua catalana o castellana. Aquests centres han acompanyat en la seva recuperació 12.263 dones, adolescents i infants d'arreu del país.

Durant el 2024, s’obriran 7 nous SIE a les poblacions de Vic, Blanes, Palamós, Tàrrega, Reus, Tortosa i l’Hospitalet de Llobregat, fet que suposarà triplicar el número de SIE en quatre anys.

Un feminicidi al Pirineu

Catalunya ha registrat des de principis d’any 14 feminicidis, 13 en l’àmbit de la parella i un en l’àmbit familiar. Un d’aquests assassinats per violència masclista s’ha produït aquest estiu a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, a la comarca del Pallars Jussà. Al conjunt del país, els assassinats per violència masclista han deixat orfes 8 fills i filles.

Des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012, hi ha hagut 127 feminicidis a Catalunya i 92 filles i fills han quedat orfes per la violència masclista. Cal tenir en compte, a més, que fins al 2018 a Catalunya només es comptabilitzaven els feminicidis comesos en l’àmbit de la parella.

En el marc del 25 de novembre, Dia Internacional per l’Erradicació de la Violència vers les Dones, el Departament d’Igualtat i Feminismes ha reiterat la seva crida a sumar esforços des de tots els àmbits de la societat per acabar amb les violències masclistes i deixar a zero el recompte de feminicidis i del conjunt de violències masclistes.