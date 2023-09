El fiscal comença a dictar les sentències individuals del 'Cas BPA'

Andorra la VellaAquest dilluns, la fiscalia ha posat punt i final a la lectura de l’informe de conclusions en la causa primera de BPA, després de sis jornades intensives de detallar les suposades pràctiques il·legals vinculades a l’entitat bancària.

Tal com informa RTVA, a partir de demà dimarts es coneixeran les penes que el fiscal Alfons Alberca demanarà per als 25 encausats en aquest cas. L’informe de la fiscalia ha exposat evidències de la suposada implicació del banc intervingut en pràctiques de blanqueig de diners procedents d’activitats il·lícites i ha subratllat la decisió d’altres entitats andorranes de prescindir de Rafael Pallardò com a client a causa de les seves operacions.

En defintiva, s’han presentat documents que advertien a BPA sobre la insuficiència dels seus protocols de prevenció del blanqueig de capitals. Aquesta setmana serà decisiva per a la causa, ja que es coneixeran les penes sol·licitades pel fiscal per als acusats.