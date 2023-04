La fiscalia demana el processament d'Higini Cierco per blanqueig

Andorra la VellaLa fiscalia ha demanat el processament per blanqueig de capitals d’Higini Cierco, Joan Pau Miquel i sis directius més de BPA per blanqueig de capitals relacionats amb la constructora brasilera Camargo Correa. Aquest és el primer cop que es demana el processament d’un membre de la família Cierco pel ‘cas BPA’. Segons han explicat fonts properes al cas, Cierco seria un dels presumptes responsables de la mecànica a través de la qual s’hauria blanquejat el capital de la constructora a través de societats pantalla.

El grup brasiler de construcció Camargo Correa, el tercer del Brasil, va moure 100 milions de dòlars entre 2008 i 2011 a BPA que suposadament es van utilitzar per pagar suborns a polítics i funcionaris de Llatinoamèrica per aconseguir la concessió d’obres públiques multimilionàries. És el mateix sistema que usava el grup Odebrecht, el més important de Brasil, també a BPA. Odebrecht va reconèixer el pagament de 788 milions de dòlars (682 milions d’euros) en comissions il·legals a funcionaris i primers ministres de 12 països.

Camargo Correa va fer circular els 100 milions d’euros a través d’una teranyina de sis comptes a Banca Privada d’Andorra (BPA). Dos d’aquests comptes estaven xifrats per amagar el real propietari dels fons. Camargo Correa, com ja era habitual en eIs casos que es van destapant de BPA, tenia societats instrumentals com Joyfield Overseas SA on figuraven els exdirectius de la companyia: Pietro Francesco Giavina i Fernando Dias Gomes. La Batllia va inculpar els dos directius tot i que només queda una inculpació perquè Giavina ha mort. En les perquisicions d’Andorra, Giavina Bianchi apareix com“un dels principals responsables de l’organització” que va controlar “pagaments i transferències de comissions il·legals de la societat Camargo Corretja a polítics brasilers”. L’executiu figura, a més, darrere de la societat pantalla Desenvolupament Lanzarote, que va ser utilitzada per a pagar un suborn a Suïssa al fill d’un senador brasiler.

Només un dels comptes controlat per Camargo Correa a Andorra va rebre en 2008 un total de 32 milions de dòlars (27,2 milions d’euros). Els diners van arribar a cop de transferències des d’una societat instrumental panamenya gestionada per BPA, segons assenyala la Policia d’Andorra. La investigació de la Batllia assenyala que per dissenyar la seva estructura financera, Camargo Correa va comptar amb l’assessorament de la Banca Privada d’Andorra (BPA).

Però el paper de BPA amb Camargo Correa té un rerefons major, segons els informes. La Policia critica la col·laboració del banc en diverses operacions milionàries de la constructora. “És difícil d’assimilar el motiu pel qual el banc no va complir amb la normativa legal de declarar davant la UIFAND (Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra) les operacions descrites d’acord amb la seva gravetat”.

Les 15 actes confidencials i secretes del comitè de prevenció de blanqueig de la BPA escrutades per la recerca assenyalen que el banc no va controlar prou els fons dipositats per Camargo Correa a Andorra. I que l’entitat va eludir identificar als propietaris reals dels diners.