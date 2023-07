Les fonts del passeig de la Rotonda, un "revulsiu" per al turisme

Andorra la VellaAmb la intenció que sigui "un revulsiu", un complement a l'oferta comercial de l'avinguda Meritxell, el comú d'Andorra la Vella ha inaugurat aquest divendres el passeig de les fonts de la Rotonda que inclou un espectacle d'aigua i llum que s'oferirà durant la temporada d'estiu (fins al setembre) cada nit a les 22 i a les 22.45 hores. La inauguració s'ha pogut fer aquest divendres després que dijous es va haver d'anul·lar pel mal temps i el cònsol major, David Astrié, ha destacat que es tracta "d'una fase més" de tota la remodelació de què ha estat objecte l'avinguda Meritxell i adjacents en els darrers anys i ha recordat, també, que forma part d'un projecte que s'ha dividit en diferents fases per embellir el passeig del riu, que ja va incloure la reforma de la plaça de la Rotonda i que s'haurà de culminar, en un futur mandat, amb la remodelació entre el pont de la Rotonda i el parc Central.

L'obra que s'ha inaugurat aquest divendres, i que inclou tant el passeig del riu com les fonts de llums i colors, ha tingut un cost de 3,9 milions, 1,7 dels quals per a la reforma del passeig i 2,2 per als equipaments de les fonts, i s'ha clos, tal com ha recordat Astrié, uns 15 o 20 dies després del termini que estava previst.

Tal com s'ha comentat, cada nit d'estiu fins al setembre s'oferiran dos passis dels espectacles 'Canon' de Johann Pachelbel i el 'Llac dels cignes' de Txaikovsky, sota el nom d'Aquae et lumina'. Tal com ha destacat Astrié, el primer és "una mica més tranquil i juga més amb les cascades" i el segon, és més "vistós i lluent" i s'ofereixen un darrere l'altre. De cara a la tardor és possible que l'horari s'avanci tenint en compte la foscor i també s'avaluarà quan s'oferirà l'espectacle a l'hivern.

Un dels arquitectes del projecte, Pere Cervós, ha destacat que es va escollir posar en aquest punt les fonts perquè era "la part menys atractiva" del passeig i per aquest motiu es va voler potenciar la zona i també aconseguir la "connexió" de la Rotonda amb el pont de París. El que s'ha volgut tenir en compte, ha manifestat, és la relació amb l'aigua que es tenia en aquest punt de manera històrica i ha destacat, també, que el sistema de fonts sigui únic i diferents d'altres com les de Montjuïc. L'aigua es capta sota el pont de París i surt sota del de la Rotonda i es tracta d'un circuit que retorna l'aigua al riu novament amb la qual cosa, han incidit tant Cervós com Astrié, "no hi ha malbaratament d'aigua". A més, Astrié ha destacat la cura pel medi ambiuent que s'ha tingut també durant la construcció, amb la col·locació d'uns blocs de formigós que després han estat retirats.

Les llums permeten fer 140 jocs diferents i se'n poden fer 40 més d'aigua, a més de sis cascades i tot això es completa amb una pantalla col·locada sota el pont de París. El projecte preveu que es puguin fer més de 2.000 coreografies diferents.

Pel que fa a la intervenció al passeig, on s'han construït una mena de balcons, Cervós ha destacat que s'ha potenciat el granit l'aïllament dels carrers laterals i que les jardineres facin que la gent "s'aboqui" al riu. A més, estan en ziga-zaga per recordar que es tracta d'un riu de muntanya. Pel que fa a la barana s'ha fet de vidre per tenir "la màxima transparència perquè estiguis dins de la font". A més, ha destacat que la font, depèn del punt on es trobi la persona, és "diferent". A l'hivern és possible que l'aigua surti en forma de neu, la qual cosa serà també un atractiu, ha destacat l'arquitecte, que ha comentat també que el consum elèctric és la meitat que les fonts de Montjuïc.

La responsable de The Shopping Mile Sònia Yebra ha destacat que aquestes fonts "fomentaran l'atractiu de cara al turista" i també als ciutadans del país considera que e que fan és "sumar" perquè el client aprofiti l'espectacle i faci per exemple compres o consumeixi als bars i restaurants.