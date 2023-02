La força de l'amor

Com tots sabem, el pròxim 14 de febrer se celebra Sant Valentí, una festivitat d'origen cristià i que commemora les bones obres realitzades per Sant Valentí de Roma. Però aquesta efemèride ha anat guanyant importància al llarg del temps des d'una perspectiva laica com el Dia dels Enamorats (amb el permís dels qui ho celebren el 23 d'abril amb Sant Jordi) o el Dia de l'Amor i l'Amistat.

Epizen desitja que cada dia i, en especial, el 14 de febrer estimis i et deixis estimar de la manera que sigui. Així que des d'avui mateix pots entrar a formar part del sorteig online que es realitzarà dimarts de la setmana següent. Si segueixes de manera correcta les regles de participació pots arribar a guanyar el lot de Sant Valentí valorat en 700 euros. Només has de visitar Epizen, fer-te una fotografia romàntica i publicar-la a Instagram (el sorteig només estarà operatiu fins al 12 de febrer) etiquetant els negocis @epizenand @ioelectrohome @carrefour_andorra i afegint el coixinet #epizenandorra. La fotografia amb més vots serà la guanyadora del lot de productes en el qual hi han participat les diferents botigues del centre. Així que en la panera romàntica hi trobaràs el següent: