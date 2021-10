Fortes retencions en ambdós sentits a la Massana

Andorra la VellaEl pont del Pilar que se celebra a Espanya ha dut a Andorra un destacat augment de la circulació que en alguns punts s’ha traduït en cues i retencions. A la Massana, aquest diumenge durant tot el matí i migdia, els conductors empraven fins a mitja hora o més per travessar la localitat. Les retencions s’han registrat a les tres principals entrades al poble venint d’Ordino, d’Arinsal i d’Escaldes.

Alguns conductors han lamentat que malgrat les reiterades demandes perquè es trobi una solució que eviti haver de passar per dins del poble per a aquells vehicles que es dirigeixen o vénen d’Ordino, les retencions se segueixin registrant. De fet, la forta densitat de trànsit i les conseqüents cues es produeixin a diari, especialment els dies laborals en els horaris d’entrada i sortida de les escoles. Aquest cap de setmana, a la densitat quotidiana s’hi ha afegit l’arribada de vehicles principalment espanyols i la celebració del mercat d’artesania al centre del poble, una combinació que ha saturat la carretera general al seu pas per la Massana.