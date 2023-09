França trasllada al Govern la necessitat de despenalitzar l'avortament

Andorra la VellaLa ministra francesa d'Afers Exteriors Catherine Colonna va explicar, en resposta a una pregunta parlamentària, que l'executiu francès va traslladar a l'andorrà la necessitat de despenalitzar l'avortament perquè és un dret de les dones. Colonna també va indicar que el Govern gal té una "política feminista ambiciosa" i que continuarà "evocant" els drets humans "a les autoritats andorranes".

L'explicació de la ministra prové de la pregunta que va presentar la parlamentària Sylvie Ferrer, diputada de France Insoumise de la circumscripció dels Alts Pirineus. A la carta, Ferrer no només demanava per les accions del govern francès per forçar l'andorrà a despenalitzar l'avortament sinó que també instava a que s'actuï per la causa judicial contra la líder d'Stop Violències i líder proavortista Vanessa Mendoza Cortés. La titular d'Afers Estrangers, però no va fer cap menció a aquest cas en la carta de resposta.