La Fundació Crèdit Andorrà amplia l'oferta formativa amb un acord amb la Universitat Internacional de Catalunya

Andorra la VellaLa Fundació Crèdit Andorrà i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) han signat aquest dimecres un conveni perquè es pugui gaudir al país del projecte del Campus de l'Experiència, un programa que ofereix a les persones majors de 50 anys formar-se en diferents àmbits en el marc de la universitat. Tal com ha posat en relleu la directora de la Fundació Crèdit Andorrà, Francesca Ros, es complementa la formació que ofereixen a través de L'espai i s'incideix en l'objectiu últim que tenen que aquest col·lectiu "es mantingui actiu". Les classes, que tindran lloc a l'edifici Crèdit Centre comptant amb la presència virtual o presencial dels professors, arrencaran el 19 d'octubre i aquest mateix dimecres s'han obert les inscripcions.

Es tracta d'un projecte acadèmic de tres anys de durada i en el qual, per prendre-hi part, no cal tenir una formació prèvia. Les persones que hi participin rebran, al final, un títol de diplomat en el programa sènior universitari en cultura, ciència i societat del Campus de l'Experiència.

Ros ha destacat la variada oferta que els participants tindran al seu abast, basada en diferents temàtiques com aprendre a aprendre, comunicació, Mediterrani, moda o matemàtiques divertides i, a més, també s'han escollit temes andorrans.

El director del Campus de l'Experiència, Jordi Miralbell, ha destacat que des de la Universitat Internacional de Catalunya es va optar per un model en què els estudiants sèniors no es barregen amb els més joves i ha subratllat el fet que aquest tipus de campus és un "moviment imparable i creixent". De fet, ha defensat els beneficis de participar en propostes d'aquest tipus, ja que es combat la soledat, el sedentarisme, l'aïllament i fins i tot la depressió. "És un col·lectiu que està en plena forma i que té una experiència de vida riquíssima i els hem d'ajudar a donar sentit a la vida", ha defensat. També ha manifestat que aquests cursos tenen dues aportacions clau: "obren la ment" i permeten tenir una vida social.

Els cursos se centren en sis àrees de coneixement: història, art, filosofia, literatura, ciències i món contemporani. Un cop al mes es faran classes amb la presència física dels professors i la resta de sessions, una per setmana, es faran amb els alumnes reunits a Crèdit Centre però els professors impartint la classe per via telemàtica.

Al seu torn, el coordinador acadèmic del campus i responsable de la secció andorrana, Salvador Vidal, ha defensat que "l'educació és un tresor a qualsevol edat" i ha defensat que amb aquesta formació s'augmenta la qualitat de vida dels participants; "s'inverteix el neguit per la motivació"; s'eliminen els exàmens i se substitueixen per un treball que els alumnes han de fer en grup i es combina l'activitat amb altres propostes com sortides culturals o tallers.

Per inscriure's cal omplir el formulari a la web de la Fundació Crèdit Andorrà abans del 14 d'octubre. El curs arrencarà el 19 d'octubre i s'allargarà fins al juny. Tal com ha comentat Ros, amb un mínim de 20 persones ja es tirarà endavant la formació i el màxim és de 40-45 persones.