La Fundació Crèdit Andorrà ofereix una conferència sobre 'bullying' i 'ciberbullying'

Andorra la VellaLa Fundació Crèdit Andorrà organitza la conferència «’Bullying’ i ‘ciberbullying’: falses sortides que requereixen respostes adultes i col·lectives». Aquesta sessió, emmarcada en el programa ‘La salut al dia’, anirà a càrrec del psicoanalista i psicòleg clínic José Ramón Ubieto, i tindrà lloc el 4 de maig, a les 18.30 h, a l’edifici Crèdit Centre. Inscripció prèvia obligatòria al 88 88 88.

En la conferència es parlarà de com la violència és present a l’escola com ho és en altres àmbits: família, carrer, esdeveniments esportius, així com de la importància d’entendre la lògica d’aquests fenòmens, fixar-se en els detalls de cada cas i captar-ne la particularitat per poder actuar de manera pertinent.

Ubieto és psicòleg clínic, membre de l’Associació Mundial de Psicoanàlisi i de l’Escola Lacaniana de Psicoanàlisi. També és professor de la Universitat Oberta de Catalunya i professor col·laborador de la Universitat de Barcelona. Col·labora habitualment amb mitjans de comunicació com La Vanguardia i The Conversation i ha publicat en diverses revistes internacionals. Ha publicat llibres sobre educació i salut mental en infants i adolescents, i és coautor de vàries publicacions sobre psicoanàlisi i temes d’educació infantil i juvenil.

Col·lecció ‘Guies preventives per a pares i fills’

Durant l’acte es presentarà la nova ‘Guia preventiva sobre l’assetjament escolar i el ciberassetjament: Mares, pares, docents i alumnes: el diàleg és possible’, a càrrec de Jordi Royo Isach, psicòleg clínic i director clínic d’Amalgama7.

La redacció de la guia ha anat a càrrec de Jordi Royo i Isach, Montserrat Magrané i Delfin, Isabel Busquets i Rams, Alba de Miguel i Marco i Guillem Royo i Magrané, equip d’Amalgama, atenció terapèutica i educativa per a adolescents, joves i les seves famílies. També ha comptat amb la supervisió de l’equip del ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra.

Aquesta guia està pensada per ser útil tant per als alumnes a partir de primària, com per als pares i mares, i per als docents i educadors. El seu objectiu és difondre coneixements bàsics sobre l’assetjament i el ciberassetjament així com sobre les seves conseqüències. També busca contribuir a la sensibilització comunitària respecte de la necessitat de prevenir el maltractament entre iguals i, en cas que es produeixi, detectar-lo al més aviat possible per tal de reconduir-lo i eliminar-lo.

Amb l’edició d’aquesta col·lecció de guies, la Fundació Crèdit Andorrà vol contribuir a disminuir sensiblement futurs adolescents i joves afectats per diversos trastorns, i a fomentar uns valors i unes actituds cíviques i socials preventives.

Programa ‘La salut al dia’ de la Fundació Crèdit Andorrà

La iniciativa s’emmarca en el programa ‘La salut al dia’ de la Fundació Crèdit Andorrà, una línia de treball centrada a oferir informació i formació a les persones afectades per problemàtiques i malalties de gran impacte social i als seus familiars i cuidadors, amb l’objectiu de millorar-los la qualitat de vida i oferir-los eines per fer front al dia a dia. Conjuntament amb les associacions d’afectats, la Fundació organitza conferències de divulgació general, tallers de formació i material divulgatiu.