Gairebé la meitat d'immigrants d'Andorra no ha assistit a cursos de català

Andorra la VellaEl Departament d'Estadística ha fet públiques aquest dimarts les dades relatives a la immigració al Principat. Un dels eixos de l'estudi ha estat la situació del català en aquest segment de la població.

Quant a les competències lingüístiques abans d’immigrar al Principat, el 55,8% dels immigrants de primera generació tenien un coneixement de l’idioma del país escàs o nul (24.149 persones), el 24,3% tenien el català com a llengua materna (10.510 persones) i el 4,0% tenien un nivell avançat (1.730 persones).

Per altra banda, quan es valora el nivell de català actual, s’evidencia una millora en les competències lingüístiques. Així, l’11,0% dels immigrants de primera generació tenen un coneixement de l’idioma del país escàs o nul (10.381 persones), mentre que el 19,5% tenen un nivell avançat (8.458 persones).

Respecte a la participació en cursos per aprendre català, el 21,7% dels immigrants de primera generació han assistit a un curs per aprendre la llengua (9.410 persones), el 31,7% no n'ha fet perquè les seves competències eren suficients (13.713 persones) i el 45,2% (19.552 persones) no ha pres part en cap curs de formació per altres raons.