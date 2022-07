La gent gran "emprenyada" perquè la proposta de tercer pagador no inclogui la farmàcia

Andorra la VellaLa gent gran d'Andorra està "emprenyada", ja que després de "molt batallar" i que finalment semblés que els actes de farmàcia serien objecte del tercer pagador ara veuen que, de moment, aquestes despeses queden fora d'aquesta figura. D'aquesta manera, celebren que hi hagi més cobertures que les previstes inicialment després que el Consell General demanés al Govern que en dos mesos es fes extensiu el tercer pagador a un seguit d'actes, però lamenten que tot i que els parlamentaris hi van incloure la farmàcia, finalment els medicaments no estiguin inclosos.

"És molt trist que per un problema informàtic es vagi retardant una cosa que per a la gent gran és imprescindible", ha manifestat el representant dels pensionistes al consell d'administració de la CASS Jacint Risco, que ha mostrat la sorpresa perquè des del Govern s'hagi passat a la seguretat social una proposta on "la farmàcia no hi és" i, en canvi, s'inclouen "més lletres clau" que les que havia proposat el Consell General. És per aquest motiu que des de la Federació de la Gent Gran del Principat d'Andorra es fa "una crida a la reflexió" a l'executiu perquè el que suposa una de les despeses més importants per a la gent gran sí sigui inclosa en el tercer pagador.

"Una de les principals preocupacions és que la farmàcia no hi sigui", ha destacat Risco, mentre que el president de la federació, Fèlix Zapatero, ha lamentat que "sembla que hi ha un alentiment del procés del tercer pagador" la qual cosa els fa estar "molt emprenyats" perquè demandes que fa molts anys que plantegen es van "allargant i setmana o mes que passa, any que empeny".

La gent gran no ha volgut "especular" sobre si hi ha hagut pressions o no dels farmacèutics perquè aquest tercer pagador s'apliqui però han fet notar que quan el malalt fa el pagament aquest és automàtic i si, en canvi, el fa la CASS es cobra al cap de 30 dies. El que sí que han volgut fer notar és que aplicar aquest tercer pagador a les farmàcies ha de ser relativament senzill, ja que només hauria de ser una qüestió informàtica que permeti que hi hagi un control perquè no hi hagi abusos. A més, han incidit que aplicar el tercer pagador no ha de comportar més despeses per a les arques públiques.