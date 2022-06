Gianni Chiarini, tota l'elegància en una bossa de mà

Els petits detalls marquen la diferència i això ho porten a sobre els accessoris. Avui dia ja no són només les bosses de mà sinó que també les bandoleres, les motxilles i, fins i tot, les ronyoneres les que ens ajuden a completar un look que podrà ser copiat, però no igualat. I això ho tenen els productes de Gianni Chiarini, la marca que ha fet que el Made in Italy acabi treient pit. Si més no, ho pots venir a comprovar a la planta baixa de Pyrénées Andorra on trobaràs una selecció de bosses de mà de la firma italiana.

Gianni Chiarini t'ofereix un ventall de models que són elegants i sofisticats que, alhora, permeten que cada dona pugui crear-se el seu propi estil.

La firma treballa amb matèries primeres i accessoris d'alta qualitat. I és que Gianni Chiarini utilitza cuir genuí que ajuda que el producte en si perduri en el temps. Per tant, invertir en una bossa de mà de la casa italiana és una bona opció. A més, els seus models més tradicionals mai acaben passant de moda.

La mateixa dissenyadora va dir en el seu dia que les dones haurien d'escollir la seva bossa de mà sense tenir en compte la marca. D'aquí que alguns dels productes de Gianni Chiarini no incloguin el seu logotip.

Si t'has quedat amb ganes de saber més dels accessoris de Gianni Chiarini només t'has d'acostar a Pyrénées Andorra i comprovar-ho tu mateixa.